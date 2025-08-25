Bupati Ciamis Resmikan Dapur SPPG Mekar Sari untuk Tingkatkan Gizi Anak dan Ibu Hamil

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya meresmikan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) Mekar Sari dengan kapasitas 3.770 orang penerima manfaat terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.(MI/Kristiadi)

Pemerintah Kabupaten Ciamis resmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) Mekar Sari di Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Program yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan, dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) Mekar Sari yang telah dibuka merupakan upaya nyata pemerintah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, kehadiran SPPG program makan bergizi gratis (MBG) menjadi simbol kuatnya sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung peningkatan gizi generasi muda.

"Kehadiran sarana dan prasarana dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) Mekar Sari ke depan menekankan pentingnya kebersihan dan higienitas agar makanan yang dihasilkan benar sehat dan bergizi. Kita pastikan makanan yang diberikan ini memenuhi standar gizi untuk anak maupun ibu hamil," katanya, Senin (25/8/2025).

Ia mengatakan, keberadaan dapur SPPG ini akan melayani penerima manfaat sebanyak 3.770 orang yang terdiri dari 3.197 siswa sekolah dan 573 orang kategori ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Karena, angka ini menjadi bukti luasnya cakupan program dalam mendukung tumbuh kembang para generasi muda dan program makan bergizi gratis (MBG) langsung diberikan di SDN 2, SMP Miftahul Khoir, Desa Kertamandala.

"Program ini bukan hanya meningkatkan asupan gizi, tapi untuk menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kesehatan anak dan mereka harus sehat, cerdas, kuat. Karena, program tersebut bekal mereka untuk masa depan sekaligus kemajuan Kabupaten Ciamis,” ujarnya.

Menurutnya, dibukanya dapur SPPG Mekar Sari langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat dan penerima manfaat hingga mereka mengaku terbantu dengan adanya dapur gizi, terutama bagi keluarga dengan anak sekolah maupun ibu hamil dan menyusui. Namun, program MBG yang dinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto agar anak-anak sekolah sehat, cerdas dan kuat.

"Dibukanya dapur dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) Mekar Sari Pemkab Ciamis berharap gizi anak-anak semakin terjamin, angka stunting dapat ditekan dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Akan tetapi, pemerintah daerah selama ini berharap agar di daerahnya lebih banyak lagi dapur SPPG program makan bergizi gratis (MBG) bisa merata," paparnya.