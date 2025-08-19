Mandi Wajib: Panduan Lengkap, Tata Cara, dan Dalilnya

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MANDI wajib adalah salah satu cara menyucikan diri dalam Islam setelah mengalami hadas besar. Proses ini penting untuk menjaga kesucian sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Qur'an. Artikel ini akan membahas tata cara, niat, dan dalil mandi wajib secara lengkap dan mudah dipahami.
Mandi wajib, atau disebut juga mandi junub, adalah mandi yang wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, seperti setelah berhubungan suami istri, keluar mani, haid, atau nifas. Mandi ini berbeda dengan mandi biasa karena ada niat dan tata cara khusus yang harus diikuti.
Perintah mandi wajib disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 6:
Teks Arab:
Latin: Yā ayyuhal-lażīna āmanū iżā qumtum ilaṣ-ṣalāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiq ... wa in kuntum junuban faṭṭahharū
Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, ... dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah."
Selain itu, dalam Hadits Shahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:
Teks Arab:
Latin: Iżā altaqal-khitānāni faqad wajabal-ghusl
Terjemahan: "Jika dua khitan bertemu (berhubungan suami istri), maka wajib mandi."
Mandi wajib diperlukan dalam beberapa kondisi, antara lain:
Berikut adalah langkah-langkah mandi wajib yang sesuai dengan ajaran Islam:
Teks Arab:
Latin: Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala
Terjemahan: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala."
Mandi wajib adalah syarat sahnya ibadah dalam Islam. Tanpa mandi wajib, sholat atau ibadah lain tidak akan diterima. Selain itu, mandi wajib juga membantu menjaga kebersihan fisik dan spiritual umat Islam.
1. Apakah mandi wajib harus menggunakan sabun?
Tidak wajib, tetapi menggunakan sabun dianjurkan untuk menjaga kebersihan.
2. Bolehkah mandi wajib dilakukan di kamar mandi?
Boleh, asalkan air yang digunakan bersih dan mengalir ke seluruh tubuh.
3. Apakah niat harus diucapkan?
Niat cukup diucapkan dalam hati, tidak harus dengan lisan.
Mandi wajib adalah bagian penting dalam menjaga kesucian umat Islam. Dengan memahami tata cara dan dalilnya, umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu mengikuti langkah-langkah mandi wajib dengan benar agar ibadah diterima oleh Allah SWT. (Z-10)
Pelajari doa mandi wajib lengkap dengan teks Arab, Latin, artinya, dan cara mudah sesuai sunnah. Sertai dalil Al-Quran & hadits shahih. Mudah dipahami!
Pelajari tata cara mandi wajib sesuai syariat Islam dengan langkah mudah dan jelas. Lengkap dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits.
Pelajari cara mandi wajib yang benar sesuai syariat Islam, lengkap dengan niat, langkah, dan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits.
Pelajari tata cara dan doa mandi wajib lengkap dengan niat, bacaan Arab, Latin, dan terjemahan. Ikuti langkah mudah agar ibadah sah.
Mandi ini wajib hukumnya bagi seorang Muslim sebelum bisa kembali menjalankan ibadah tertentu seperti salat, puasa, menyentuh mushaf Al-Qur’an, atau thawaf di Ka'bah.
Pelajari doa mandi bersih, niat, tata cara, dan keutamaannya. Lengkap dengan teks Arab, Latin, dan referensi Al-Qur'an serta hadits shahih.
Pelajari doa mandi wajib lengkap dengan teks Arab, Latin, artinya, dan cara mudah sesuai sunnah. Sertai dalil Al-Quran & hadits shahih. Mudah dipahami!
Pelajari tata cara mandi wajib sesuai syariat Islam dengan langkah mudah dan jelas. Lengkap dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits.
Pelajari cara mandi wajib yang benar sesuai syariat Islam, lengkap dengan niat, langkah, dan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits.
Pelajari tata cara dan doa mandi wajib lengkap dengan niat, bacaan Arab, Latin, dan terjemahan. Ikuti langkah mudah agar ibadah sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved