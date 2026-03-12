Batas Waktu Mandi Wajib di Bulan Puasa: Tata Cara dan Bacaan Niatnya

Headline
MANDI wajib adalah mandi yang dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas besar dalam ajaran Islam. Hadas besar adalah keadaan yang membuat seseorang tidak sah melaksanakan ibadah tertentu, seperti sholat dan puasa, sebelum bersuci.
Mandi wajib di bulan puasa harus dilakukan sebelum sholat Subuh jika junub sebelum fajar agar puasa sah. Tata caranya sama seperti mandi wajib pada umumnya, dimulai dengan niat dan membasuh seluruh tubuh, lalu, bacaan niatnya cukup diucapkan dalam hati.
Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi yang dilakukan untuk mensucikan diri setelah junub, seperti setelah hubungan suami istri atau keluarnya air mani.
Batas waktunya, mandi wajib boleh dilakukan kapan saja setelah junub selama masih dalam satu hari puasa.
Namun, mandi wajib harus dilakukan sebelum waktu sholat Subuh jika ingin menunaikan puasa dengan sah, terutama bagi orang yang junub sebelum fajar.
Artinya, puasa tetap sah jika mandi setelah Subuh, tetapi wajib menjaga kesucian sebelum sholat Subuh.
Jadi, jika seseorang junub sebelum Subuh, ia harus mandi wajib sebelum Subuh agar sah puasa. Jika junub setelah Subuh, ia tetap sah puasanya tetapi tetap dianjurkan mandi untuk bersih.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitul ghusla litahāratil hadatsil akbari fardhon lillāhi ta‘ālā.
Artinya
“Saya niat mandi wajib untuk mensucikan diri dari hadas besar karena Allah Ta’ala.”
Mandi wajib adalah mencuci seluruh tubuh dengan niat tertentu untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang dapat melaksanakan ibadah dengan sah. (Z-4)
Sumber: zalora, baznas
