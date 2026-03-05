Headline
MANDI wajib adalah mandi besar yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk mensucikan diri dari hadas besar agar kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah dalam ajaran Islam.
Mandi wajib dilakukan dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki, disertai niat untuk menghilangkan hadas besar.
Niat mandi wajib setelah berhubungan suami istri untuk perempuan di bulan puasa adalah niat yang dibaca ketika akan melakukan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar setelah berhubungan suami istri, agar kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa dalam ajaran Islam.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Nawaitul ghusla li raf‘il hadatsil akbari minal janābati fardhan lillāhi ta‘ālā.
Artinya
“Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Ta‘ala.”
Mandi wajib boleh dilakukan sebelum atau sesudah waktu Subuh. Jika berhubungan pada malam hari di bulan Ramadan, seseorang tetap boleh mandi setelah Subuh dan puasanya tetap sah, selama hubungan tersebut dilakukan sebelum waktu imsak atau Subuh. (Z-4)
Sumber: basimaslahat, baznas
Mandi wajib dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas besar, misalnya setelah junub, setelah hubungan suami istri atau mimpi basah.
Pahami perbedaan mendasar antara mandi wajib (janabah) dan mandi sunah menyambut Ramadan agar ibadah puasa dan salat Anda sah sesuai kaidah fikih.
Simak bacaan niat keramas sebelum puasa Ramadan lengkap dengan hukum, tata cara sesuai sunnah, dan penjelasan apakah mandi ini wajib atau sunah.
Mandi wajib merupakan mandi untuk menyucikan diri dari hadas besar sesuai ajaran Islam agar dapat kembali beribadah dengan sah.
Mandi wajib dilakukan dengan niat dan membasuh seluruh tubuh dengan air hingga merata, tanpa ada bagian yang terlewat.
Niat mandi wajib cukup dibacakan dalam hati saja, air saat mandi pun harus merata ke seluruh tubuh serta tidak harus urut, yang penting niat dan air merata.
Mandi wajib merupakan bentuk bersuci yang diwajibkan dalam Islam sebagai syarat sah ibadah tertentu. Tanpa mandi wajib, ibadah seperti sholat tidak sah.
