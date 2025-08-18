Tata Cara Mandi Wajib: Panduan Lengkap dan Praktis Sesuai Syariat

Tata cara mandi wajib.(Freepik)

MANDI wajib adalah salah satu cara menyucikan diri dalam Islam setelah mengalami hadas besar, seperti junub, haid, atau nifas. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan tata cara mandi wajib secara lengkap dan mudah dipahami, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Dengan langkah-langkah yang jelas, Anda dapat mempraktikkannya dengan benar untuk menjaga kesucian ibadah.

Mandi wajib, atau disebut juga mandi junub, adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah seperti salat. Mandi wajib wajib dilakukan setelah beberapa keadaan, seperti keluarnya mani, hubungan suami istri, selesai haid, atau nifas. Penting untuk memahami tata cara mandi wajib agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Dalil tentang Mandi Wajib

Perintah mandi wajib disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 6:

Teks Arab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Latin: Yā ayyuhal-lażīna āmanū iżā qumtum ilaṣ-ṣalāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiqi wamsaḥū biru'ūsikum wa arjulakum ilal-ka‘bayn. Wa in kuntum junuban faṭṭahharū.

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah."

Selain itu, dalam Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

Teks Arab:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Latin: Iżā jalasa bayna syu‘abihā al-arba‘i tsumma jahadahā faqad wajab al-ghusl.

Terjemahan: "Apabila seseorang duduk di antara empat anggota badan istrinya (hubungan suami istri), kemudian berusaha (menyelesaikannya), maka wajib baginya mandi."

Langkah-Langkah Tata Cara Mandi Wajib

Berikut adalah tata cara mandi wajib yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim:

Teks Arab:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الأَكْبَرِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Nawaitul ghusla li raf‘il hadatsil akbari lillahi ta‘ālā.

Terjemahan: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta‘ala."

Membaca Niat. Niat dilakukan di dalam hati sebelum memulai mandi wajib. Contoh niat: Mencuci Kedua Tangan. Cucilah kedua tangan sebanyak tiga kali untuk membersihkan kotoran yang mungkin ada. Membersihkan Kemaluan dan Bagian Tubuh yang Kotor. Bersihkan kemaluan dan bagian tubuh lain yang terkena najis atau kotoran. Berwudu. Lakukan wudu seperti saat hendak salat, mulai dari membasuh tangan, berkumur, membersihkan hidung, wajah, tangan hingga siku, menyapu kepala, hingga kaki. Mengguyur Seluruh Tubuh. Guyur air ke seluruh tubuh dimulai dari kepala, lalu sisi kanan, dan sisi kiri. Pastikan air mengalir ke seluruh tubuh, termasuk rambut dan lipatan kulit.

Tips Tambahan untuk Mandi Wajib

Pastikan air yang digunakan bersih dan suci.

Perhatikan lipatan tubuh seperti ketiak atau belakang telinga agar air sampai ke seluruh bagian.

Gunakan sabun atau sampo jika diperlukan, tetapi pastikan tidak mengganggu proses wudu.

Kapan Harus Melakukan Mandi Wajib?

Mandi wajib diperlukan dalam beberapa situasi, di antaranya:

Setelah keluar mani, baik karena mimpi basah maupun lainnya.

Setelah hubungan suami istri.

Selesai haid atau nifas bagi wanita.

Ketika seseorang masuk Islam.

Sebelum melaksanakan ibadah tertentu, seperti salat Jumat (dianjurkan).

Kesalahan Umum saat Mandi Wajib

Beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan tata cara mandi wajib adalah:

Tidak membaca niat dengan benar.

Tidak memastikan air mengalir ke seluruh tubuh.

Melupakan wudu sebelum mengguyur tubuh.

Dengan memahami langkah-langkah di atas, Anda dapat menghindari kesalahan tersebut dan menjalankan mandi wajib dengan benar.

Penutup

Mandi wajib adalah bagian penting dari menjaga kesucian dalam Islam. Dengan mengikuti tata cara mandi wajib yang sesuai syariat, Anda dapat memastikan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Semoga panduan ini membantu Anda memahami dan mempraktikkan mandi wajib dengan baik. (Z-10)