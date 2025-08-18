Tata Cara Mandi Wajib: Panduan Lengkap dan Praktis Sesuai Syariat

Headline
MANDI wajib adalah salah satu cara menyucikan diri dalam Islam setelah mengalami hadas besar, seperti junub, haid, atau nifas. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan tata cara mandi wajib secara lengkap dan mudah dipahami, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Dengan langkah-langkah yang jelas, Anda dapat mempraktikkannya dengan benar untuk menjaga kesucian ibadah.
Mandi wajib, atau disebut juga mandi junub, adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar agar seseorang kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah seperti salat. Mandi wajib wajib dilakukan setelah beberapa keadaan, seperti keluarnya mani, hubungan suami istri, selesai haid, atau nifas. Penting untuk memahami tata cara mandi wajib agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
Perintah mandi wajib disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 6:
Teks Arab:
Latin: Yā ayyuhal-lażīna āmanū iżā qumtum ilaṣ-ṣalāti fagsilū wujūhakum wa aydiyakum ilal-marāfiqi wamsaḥū biru'ūsikum wa arjulakum ilal-ka‘bayn. Wa in kuntum junuban faṭṭahharū.
Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah."
Selain itu, dalam Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:
Teks Arab:
Latin: Iżā jalasa bayna syu‘abihā al-arba‘i tsumma jahadahā faqad wajab al-ghusl.
Terjemahan: "Apabila seseorang duduk di antara empat anggota badan istrinya (hubungan suami istri), kemudian berusaha (menyelesaikannya), maka wajib baginya mandi."
Berikut adalah tata cara mandi wajib yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim:
Teks Arab:
Latin: Nawaitul ghusla li raf‘il hadatsil akbari lillahi ta‘ālā.
Terjemahan: "Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta‘ala."
Mandi wajib diperlukan dalam beberapa situasi, di antaranya:
Beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan tata cara mandi wajib adalah:
Dengan memahami langkah-langkah di atas, Anda dapat menghindari kesalahan tersebut dan menjalankan mandi wajib dengan benar.
Mandi wajib adalah bagian penting dari menjaga kesucian dalam Islam. Dengan mengikuti tata cara mandi wajib yang sesuai syariat, Anda dapat memastikan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Semoga panduan ini membantu Anda memahami dan mempraktikkan mandi wajib dengan baik. (Z-10)
Mandi ini wajib hukumnya bagi seorang Muslim sebelum bisa kembali menjalankan ibadah tertentu seperti salat, puasa, menyentuh mushaf Al-Qur’an, atau thawaf di Ka'bah.
Setelah mandi junub, baru diperbolehkan melakukan ibadah seperti salat, puasa, menyentuh Al-Qur'an, dan ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian.
