IDAI Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Semua Anak Usia Sekolah

Tenaga medis melakukan pemeriksaan kepada siswa siswi SMA Negeri 6, Tangerang Selatan, Banten, Senin (4/8/2025).(MI/Susanto)

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi semua anak usia sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan.

"IDAI berkomitmen mendukung program ini melalui berbagai cara, seperti pelatihan tenaga kesehatan untuk memperkuat kapasitas dokter umum,

perawat, dan kader kesehatan sekolah dengan standar pemeriksaan anak berbasis ilmu terkini," kata Ketua Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso sebagaimana dikutip dalam keterangan pers, Senin (11/8).

Ia menyampaikan bahwa IDAI sejak 2022 telah melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin melalui Program Paediatrician Social Responsibility (PSR).

"IDAI juga telah mengembangkan panduan protokol pemeriksaan kesehatan anak sekolah yang terstandardisasi," katanya.

Menurut IDAI, program pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya menjangkau anak usia sekolah yang bersekolah maupun tidak bersekolah di wilayah perkotaan sampai daerah terpencil dengan fasilitas dan tenaga kesehatan terbatas.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI Hikari Ambara Sjakti menyampaikan, IDAI berharap program pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak usia sekolah dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata pada semua anak Indonesia.

"Bukan hanya di sekolah-sekolah perkotaan atau daerah dengan fasilitas kesehatan memadai," katanya.

Ia menyampaikan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya juga menjangkau anak-anak yang sudah putus sekolah.

"Perlu juga dipikirkan bagaimana untuk menjangkau anak putus sekolah," katanya.

IDAI menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi ini masalah kesehatan seperti malnutrisi, anemia, gangguan

penglihatan dan pendengaran, infeksi, dan penyakit kronis pada anak usia sekolah.

Program pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak usia sekolah juga penting untuk memantau tumbuh kembang anak, memastikan pertumbuhan fisik, kognitif, dan emosional anak berjalan baik selaras dengan pertambahan usia.

Selain itu, edukasi tentang kesehatan, pemenuhan kebutuhan gizi, kebersihan diri, dan pencegahan penyakit menular bisa disampaikan kepada

anak-anak selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.

IDAI menyarankan pemeriksaan kesehatan gratis ditindaklanjuti dengan intervensi berupa pemberian rujukan ke puskesmas maupun rumah sakit bagi anak dari keluarga kurang mampu yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah, menurut IDAI, selanjutnya bisa dijadikan sebagai acuan dalam merancang dan menerapkan

kebijakan dan intervensi kesehatan berbasis bukti. (Ant/Z-1)