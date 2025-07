Holistic Wellness Expo: Mendorong Gaya Hidup Sehat Bukan Sekadar Tren

Holistic Wellness Expo yang digelar di Lapangan Banteng.(MI/Muhammad Ghifari A)

DENGAN meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran, Holistic Wellness Expo muncul sebagai platform kreatif yang tidak hanya menampilkan berbagai produk dan inovasi, tetapi juga secara aktif mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat.

Pameran ini diadakan di Lapangan Banteng dengan slogan Life Well with How Well, yang bertujuan untuk mendorong setiap orang agar dapat meraih kualitas hidup yang lebih baik melalui kesehatan.

“Akhir-akhir ini, kami melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap hidup sehat semakin tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai unggahan di media sosial mengenai aktivitas lari, gym, latihan, atau permainan padel,” kata Ketua Penyelenggara Holistic Wellness Expo Amanda Cahyaningsih di Jakarta Pusat, Minggu (20/7).

Ia menjelaskan alasan diadakannya pameran ini.

“Setelah melakukan penelitian, kami menemukan bahwa industri kesehatan dan kebugaran memang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan banyaknya gym baru yang bermunculan. Ini menjadi baik tantangan dan peluang bagi kami untuk menggabungkan pameran produk kesehatan, kebugaran, dan olahraga dengan beragam kelas aktivitas yang ditawarkan," papar Amanda.

Beragam Aktivitas Menarik untuk Pengunjung

Holistic Wellness Expo menawarkan dua area utama dengan berbagai kegiatan menarik:

Cek Kesehatan Gratis

Salah satu daya tarik terbesar adalah layanan cek kesehatan gratis yang disediakan oleh Diagnose Lab. Pengunjung dapat memeriksa kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dan indikator kesehatan lainnya tanpa biaya.

Kelas Olahraga Beragam

Bekerja sama dengan beberapa komunitas olahraga di Lapangan Banteng, pameran ini mengadakan kelas olahraga setiap hari dari awal hingga akhir acara. Ini memungkinkan pengunjung untuk tidak hanya mendengar informasi tentang gaya hidup sehat, tetapi juga langsung mengimplementasikannya.

Zona Anak (Kidzone)

Dengan mengingat Lapangan Banteng sebagai tempat piknik keluarga, Holistic Wellness Expo menyediakan Kidzone yang disponsori oleh Ichinogami, Lemonilo, dan komunitas Kepoti. Zona ini menawarkan berbagai kegiatan seperti kerajinan tangan, permainan tradisional, dan talk show edukatif.

Talk Show Edukatif

Pameran ini juga menyajikan talk show yang menginspirasi, termasuk kerja sama dengan BKKBN yang membahas tema pencegahan stunting. Meskipun tujuan utama pameran ini beralih dari peringatan Hari Gizi Nasional (Harganas), Holistic Wellness Expo tetap sejalan dengan visi program-program kesehatan masyarakat.

Harapan untuk Masa Depan Kesehatan Indonesia

Amanda berharap Holistic Wellness Expo bisa menjadi penggerak perubahan pola pikir masyarakat.

“Kami berharap acara ini dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gaya hidup sehat, sehingga bukan hanya menjadi tren sementara, melainkan menjadi bagian dari budaya sehari-hari, mulai dari kebiasaan hidup, pola makan, hingga aspek lainnya,” ujarnya.

Ia juga berharap pameran ini bisa menjadi tempat bagi para pelaku UMKM serta industri kesehatan dan kebugaran untuk terus berinovasi dalam produk dan pelayanan mereka.

“Kami berharap Holistic Wellness Expo tidak hanya berlangsung tahun ini, tetapi juga di tahun-tahun mendatang, dengan harapan terus berkontribusi dalam kemajuan kesehatan Indonesia,” tutupnya. (Z-1)