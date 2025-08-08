Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

Jakarta Wedding Festival 2025, Ada Tawaran Paket Honeymoon Premium 

Basuki Eka Purnama
08/8/2025 21:27
Ilustrasi(Freepik)

JAKARTA Wedding Festival (JWF) 2025 akan diselenggarakan pada 15–17 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan.

Event yang digelar Weddingku ini menjadi ajang paling bergengsi bagi para calon pengantin untuk merancang hari Istimewa mereka. 

Dalam pameran pernikahan terbesar di Indonesia ini, salah satu pesesrta, FYP Tour & Travel, akan menghadirkan beragam paket honeymoon premium yang dirancang secara eksklusif dan fleksibel yang mengutamakan rute-rute exotic seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), Kanada, Maroko, Mesir, Mediteranean, Timur Tengah, dan lainnya.. 

Sebagai mitra perjalanan terpercaya, kami dari FYP Tour and Travel siap memberikan solusi perjalanan terbaik untuk momen special pasangan baru, mulai dari pengurusan visa, tiket, land tour, hingga layanan private tour," ujar CEO FYP Tour & Travel, Nelson Marzuki

Selama pameran berlangsung, pengunjung berkesempatan menikmati penawaran spesial yang hanya tersedia di JWF 2025, antara lain:

  • Discount trip up to Rp10.000.000
  • Cicilan 0% 
  • Free Travel Insurance 
  • Hadiah-hadiah menarik lainnya 

“Kami percaya bahwa setiap pasangan berhak mendapatkan momen bulan madu yang istimewa dan berkesan. Kehadiran kami di JWF 2025 merupakan komitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan penawaran yang tidak hanya menarik, namun juga memberikan nilai lebih dengan sentuhan VVIP untuk membuatnya menjadi benar-benar berkesan,” pungkas Nelson. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
