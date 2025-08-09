8 Manfaat Mangga Bagi Kesehatan, Ampuh untuk Mata dan Jantung!

Manfaat mangga untuk kesehatan.(Freepik)

MANGGA, buah tropis yang digemari karena rasa manis dan segarnya, tak hanya nikmat di lidah, tetapi juga kaya akan nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Mengonsumsi mangga segar, baik langsung maupun dalam bentuk jus, terbukti efektif dalam meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan mata dan jantung.

Dengan kandungan vitamin A, C, E, folat, vitamin B, serta mineral seperti kalium, magnesium, kalsium, dan fosfor, mangga juga diperkaya dengan likopen, polifenol (antioksidan), dan beta-karoten.

Tak hanya itu, serat dalam mangga sangat bermanfaat untuk pencernaan, meskipun dalam jus, serat ini bisa berkurang hingga 90%. Jus mangga segar lebih disarankan dibandingkan jus kemasan yang cenderung mengandung gula tambahan, pengawet, dan perasa buatan.

Keuntungan Jus Mangga untuk Kesehatan

1. Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Serat, kalium, dan antioksidan dalam jus mangga mendukung sirkulasi darah yang lancar, mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah, serta menjaga kesehatan jantung.

2. Melawan Radikal Bebas

Polifenol, vitamin C, likopen, dan beta-karoten melindungi sel dari kerusakan dan menurunkan risiko penyakit kronis akibat stres oksidatif.

3. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Vitamin A, C, E, K, serta antioksidan mendukung pembentukan sel darah putih, yang penting untuk melawan infeksi dan menjaga kesehatan tubuh.

4. Menjaga Kesehatan Mata

Vitamin A, lutein, dan zeaxanthin berperan melindungi mata dari kerusakan dan meningkatkan ketajaman penglihatan.

5. Meningkatkan Kesehatan Pencernaan

Enzim amilase dalam mangga membantu mengubah pati menjadi gula sederhana, sedangkan serat memperlancar proses buang air besar.

6. Mendukung Pengelolaan Berat Badan

Serat dalam mangga memberikan rasa kenyang lebih lama, mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Jus mangga tanpa gula tambahan menjadi pilihan tepat dalam pola makan sehat.

7. Menjaga Kesehatan Kulit

Vitamin C merangsang produksi kolagen untuk menjaga elastisitas kulit, sementara antioksidan dalam mangga membantu mencegah penuaan dini dan jerawat.

8. Nutrisi untuk Ibu Hamil dan Anak

Jus mangga kaya akan vitamin, mineral, dan energi yang penting bagi ibu hamil. Konsumsi yang tepat dapat memenuhi kebutuhan gizi harian selama kehamilan.

Meskipun jus mangga membawa manfaat besar, bagi penderita diabetes, konsumsi jus mangga harus diperhatikan karena kandungan gula alaminya yang cukup tinggi. Konsultasikan dengan tenaga medis untuk menentukan porsi yang aman.

Sebagai panduan, dua gelas jus mangga segar per hari sudah cukup memberikan manfaat bagi kesehatan. Pastikan untuk menggunakan buah yang telah dicuci bersih, tanpa bahan tambahan, untuk mendapatkan hasil maksimal dari jus mangga.

Mangga lebih dari sekadar camilan manis. Ia adalah sumber nutrisi yang kaya untuk melindungi tubuh, menjaga kesehatan jantung, mata, pencernaan, kulit, dan sistem imun. (Alodokter, RS Lavalette/Z-10)