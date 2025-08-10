Dosis Vitamin D yang Aman dan Tepat untuk Kesehatan yang Lebih Optimal

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
VITAMIN D adalah nutrisi yang diperlukan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Vitamin ini berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta sistem imunitas.
Vitamin D terbagi menjadi dua jenis, yakni vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 didapatkan dari beberapa jenis jamur, sedangkan vitamin D3 dari hati sapi, kuning telur, atau keju.
Vitamin D3 juga dibentuk di dalam tubuh secara alami dengan bantuan sinar matahari. Tidak heran kalau vitamin D ini sering kali disebut vitamin matahari.
Agar vitamin D tidak menjadi bumerang bagi tubuh, perlu diketahui beberapa peringatan sebelum mengonsumsinya, berikut penjelasannya:
Lalu, bagaimana dosis dan aturan pakai vitamin D agar sesuai dengan kebutuhan tubuh?
1. Suplementasi vitamin
2. Menangani dan mencegah osteoporosis
3. Menangani rakitis
4. Menangani hipofosfatemia
5. Menangani hipoparatiroid
6. Defisiensi vitamin D akibat malabsorsi makanan atau penyakit liver
7. Suplementasi pada COVID-19
Perlu diperhatikan untuk selalu membaca informasi pada kemasan produk sebelum mengonsumsinya. Jika ragu atau memiliki kondisi tertentu, konsultasi dengan dokter perihal dosis dari pilihan produk yang sesuai. (Alodokter/Halodoc/Z-1)
