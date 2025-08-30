Literasi Kesehatan Kunci Cegah Risiko Penggunaan Obat

Ilustrasi(Viva)

Tidak semua obat aman dikonsumsi tanpa aturan. Kesalahan dalam menentukan dosis, interaksi dengan obat lain, hingga efek samping yang kerap diabaikan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Menyadari hal itu, Viva Apotek hadir di Indonesia Wellness Festival (Wellfest) 2025 dengan membawa misi utama, yaitu meningkatkan literasi kesehatan sebagai langkah awal menuju hidup sehat.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, lebih dari separuh masyarakat Indonesia masih melakukan pengobatan mandiri (swamedikasi) tanpa pemahaman memadai tentang dosis, interaksi, maupun risiko efek samping. Kondisi ini menimbulkan potensi penggunaan obat yang tidak tepat, bahkan berbahaya.

Head of Marketing Viva Apotek, Amanda Mardhatillah, menegaskan bahwa salah satu investasi terbaik bagi bangsa adalah membangun masyarakat yang cerdas dan melek kesehatan. “Kami ingin hadir bukan hanya sebagai apotek, melainkan juga sebagai mitra literasi kesehatan yang membimbing masyarakat agar mampu mengambil keputusan yang tepat,” ujarnya.

Partisipasi Viva Apotek di Wellfest 2025 tidak hanya menghadirkan produk kesehatan unggulan atau promo menarik, tetapi juga program edukatif. Selama tiga hari penyelenggaraan, digelar berbagai kegiatan interaktif seperti talkshow, konsultasi dengan tenaga farmasi, serta kampanye Obat Tepat, Hidup Sehat yang menekankan pentingnya membaca label dan memahami aturan pakai obat.

Selain itu, tersedia pula booth wellness experience yang tidak hanya menawarkan produk kesehatan dengan promo khusus, tetapi juga edukasi gaya hidup sehat yang mudah dipraktikkan sehari-hari.

“Kami ingin mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan bijak memilih produk kesehatan. Literasi yang baik adalah fondasi untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2045,” kata Amanda.

Dengan jaringan apotek yang terus berkembang serta dukungan tenaga farmasi profesional, Viva Apotek menegaskan perannya sebagai sahabat kesehatan keluarga Indonesia. Kehadiran di Wellfest 2025 bukan sekadar eksistensi merek, tetapi bentuk nyata kontribusi untuk membangun budaya hidup sehat dan cerdas di tengah masyarakat.