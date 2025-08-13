4 Obat Migrain yang Ampuh dan Mudah Didapat untuk Atasi Nyeri Kepala Sebelah

Ilustrasi(freepik)

MIGRAIN merupakan gangguan kesehatan yang sering muncul tiba-tiba dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Obat migrain bermanfaat sebagai pertolongan pertama yang mampu mengatasi serangan nyeri kepala sebelah.

Selain sakit kepala berdenyut di salah satu sisi kepala, gejalanya dapat disertai mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya maupun suara. Oleh karena itu, penderita migrain sebaiknya selalu sedia obat, baik di rumah maupun saat bepergian, agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

4 Jenis Obat Pereda Migrain

Berikut empat jenis obat pereda migrain menurut Alodokter yang mudah ditemukan.

1. Panadol Extra 10 Kaplet

Obat ini salah satu pilihan mengatasi migrain yang mudah didapatkan di pasaran. Obat yang mengandung paracetamol dan kafein yang efektif mengurangi nyeri ringan hingga sedang.

Obat ini diperuntukkan bagi orang dewasa, dengan anjuran konsumsi satu tablet sebanyak tiga hingga empat kali sehari sesuai kebutuhan. Panadol Extra dapat dibeli secara bebas di apotek atau toko obat, dengan harga terjangkau sekitar Rp14.190 per blister, tanpa memerlukan resep dokter.

2. Bodrex Migra 4

Kaplet ini mengandung kombinasi paracetamol, propyphenazone, dan kafein untuk mengurangi nyeri kepala. Kafein berperan memperkuat efek pereda nyeri, sementara paracetamol dan propyphenazone bekerja langsung mengatasi rasa sakit.

Obat ini dapat dikonsumsi satu kaplet sebanyak tiga kali sehari dan dijual dengan harga sekitar Rp2.530 per blister tanpa memerlukan resep dokter.

3. Bodrex Lapis Dua 20 Tablet

Obat ini mengandung kombinasi paracetamol dan kafein yang bekerja meredakan nyeri kepala dengan cepat. Untuk penggunaannya, cukup minum setengah hingga satu tablet sebanyak tiga sampai empat kali sehari sesuai kebutuhan.

Dengan harga sekitar Rp5.280 per pack dan statusnya sebagai obat bebas, produk ini mudah didapat di apotek maupun toko obat tanpa memerlukan resep dokter.

4. Panadol 500 mg 10

Kandungan paracetamol murni yang menjadi bahan utama obat ini, bisa mengatasi nyeri pada kepala sebelah. Setiap tabletnya mengandung 500 mg paracetamol yang bekerja menurunkan zat pemicu rasa sakit.

Bagi orang dewasa, dosis awal yang disarankan adalah dua tablet saat gejala migrain mulai terasa. Jika nyeri berlanjut, konsumsi dapat dilanjutkan satu hingga dua tablet setiap empat sampai enam jam.

Panadol juga dipilih sebagai opsi aman bagi ibu hamil. Meski begitu, penggunaan pada masa kehamilan sebaiknya melalui rekomendasi dokter guna memastikan keamanan bagi ibu dan janin.

Dengan mengetahui pilihan obat migrain yang aman dan mudah ditemukan, penderita dapat lebih siap menghadapi serangan kapan pun terjadi.

Jika migrain muncul terlalu sering atau nyeri semakin parah, segera konsultasikan ke tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi.

(Alodokter/Z-2)