6 Menu Makanan Sehat yang Bantu Turunkan Risiko Kanker

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
POLA makan berperan krusial dalam menurunkan risiko kanker. Mengonsumsi makanan bergizi seperti buah beri, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian bisa membantu mengurangi risiko ini secara signifikan.
Selain pola makan, gaya hidup sehat, seperti rutin berolahraga, menghindari rokok, dan membatasi alkohol, juga sangat berpengaruh.
Mengutamakan makanan bernutrisi, khususnya buah beri dan sayuran berdaun hijau tua, mendukung kesehatan tubuh karena kandungan nutrisinya yang dipercaya memiliki sifat antikanker. Selain itu, makanan ini juga membantu menjaga pola makan seimbang dan berat badan ideal.
Namun, perlu diingat bahwa meski makanan sehat berperan mengurangi risiko kanker, mereka tidak dapat menyembuhkan atau mengobati kanker yang sudah ada. Belum ada jaminan bahwa mengonsumsi makanan ini akan membuat tubuh sepenuhnya bebas dari kanker.
Penelitian memang menunjukkan manfaat tertentu dalam pencegahan kanker, tetapi studi lebih lanjut masih diperlukan sebelum para ahli medis dapat merekomendasikan strategi pencegahan ini secara spesifik.
Berikut 6 inspirasi makanan sehat yang bisa membantu menurunkan risiko kanker:
Es loli ini terbuat dari berbagai jenis buah beri kaya nutrisi. Konsumsi buah beri secara rutin memberikan senyawa yang berhubungan dengan penurunan risiko kanker. Baik buah beri segar maupun beku, keduanya memiliki kandungan gizi serupa.
Resep ini sangat cocok bagi pecinta blueberry. Buah kecil ini kaya antioksidan yang penting untuk melawan sel kanker. Kacang kenari dalam mangkuk ini memberikan manfaat ekstra, khususnya dalam pencegahan kanker payudara.
Persik yang rendah gula membantu menjaga berat badan ideal, sementara tempe, sebuah produk kedelai, mendapat perhatian dalam penelitian pencegahan kanker terbaru.
Bayam, sayuran hijau berdaun, mengandung nutrisi yang dipercaya dapat mengurangi risiko kanker. Jika Anda kurang suka bayam, cobalah menambahkannya ke dalam smoothie. Ubi jalar, dengan kandungan antosianinnya, juga berperan dalam pencegahan kanker.
Salmon kaya akan asam lemak omega-3 yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, sedangkan quinoa, sebagai biji-bijian utuh, menyediakan serat dan nutrisi yang mendukung penurunan risiko kanker.
Mengonsumsi segenggam kacang dan biji-bijian hampir setiap hari dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan. Kudapan ini mendukung pemeliharaan berat badan sehat serta menyediakan antioksidan yang melindungi tubuh.
Menambahkan resep-resep sederhana namun bernutrisi ini ke dalam menu harian Anda bisa menjadi langkah kecil yang bermakna untuk menjaga kesehatan tubuh. (Healthline/Z-10)
BANYAK cara untuk mendukung HUT ke-80 Kemerdekaan RI di beberapa daerah. Salah satunya membuat masakan bagi pendukung upacara penurunan bendera.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, terungkap alasan pemberian kental manis sebagai minuman susu untuk balita karena anggapan kental manis sebagai susu.
Masih maraknya kebiasaan konsumsi kental manis sebagai minuman susu anak dan balita oleh masyarakat diperkuat oleh sejumlah riset dan penelitian yang dilakukan kalangan akademisi.
Kotak bekal anak seringkali tampil menggemaskan dengan karakter lucu. Tapi, apakah isi bekalnya sudah seimbang secara gizi?
Langkah yang dapat dilakukan orangtua dalam mendorong anak supaya terbiasa mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi antara lain melalui pembelajaran dari kebiasaan sehari-hari.
