Masakan Bergizi bagi Pendukung Upacara HUT Kemerdekaan

BANYAK cara untuk mendukung HUT ke-80 Kemerdekaan RI di beberapa daerah. Salah satunya membuat masakan bagi pendukung upacara penurunan bendera.

Ada 2.000 porsi masakan bertema merah putih untuk seluruh yang hadir pada upacara penurunan bendera di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (17/8). Dalam momen istimewa itu, Jiwater dan King Abdi menyajikan kreasi masakan itu serta menyediakan ribuan botol air minum.

Aneka lauk lezat serta sayuran segar disajikan bagi ratusan pendukung upacara seperti aparat/pemerintahan setempat, TNI/Polri, maupun warga sekitar yang merayakan hari istimewa tersebut.

Tidak ketinggalan, dukungan bagi pemuda yang tergabung dalam paskibra yang hari itu bertugas menurunkan bendera pusaka merah putih dengan menyediakan makanan bergizi.

"Mereka (para paskibra) adalah generasi emas Indonesia di masa depan. Kami melalui program Misi Berbagi Gizi (MBG) mendukung generasi muda sekaligus program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi,," ujar Gilang Widya Pramana, pemilik J99 Corp, dalam keterangannya, Senin (18/8).

Sebagai perusahaan nasional yang didirikan di Malang, pihaknya ingin berkontribusi secara nyata kepada negeri sebagai bentuk nasionalisme kepada tanah air. (I-2)