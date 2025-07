Kembangkan Talenta Digital dengan Beasiswa Keterampilan Teknologi

Ilustrasi(Dok UI)

ACCENTURE dan Dicoding secara resmi meluncurkan program Asah led by Accenture and Dicoding, sebuah pelatihan teknologi intensif berstandar industri yang ditujukan bagi mahasiswa Indonesia.

Program ini membuka kesempatan bagi mahasiswa aktif dari seluruh Indonesia untuk memperoleh kuota hingga 2.000 beasiswa senilai Rp14 juta guna mengikuti pelatihan teknologi dan pengembangan diri selama lebih dari 900 jam pembelajaran.

Managing Director Accenture Applied Intelligence Budiono mengatakan program Asah merupakan bagian dari komitmen Accenture dan Dicoding dalam mempercepat pengembangan talenta digital masa depan Indonesia.

"Asah dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknologi terkini dan kesiapan karier di era industri berbasis AI," ujarnya.

Ia melanjutkan Asah menawarkan tiga alur belajar utama yang selaras dengan kebutuhan industri digital saat ini, yaitu Front-End Web and Back-End with AI, React and Back-End with AI, dan Machine Learning. “Asah merupakan bentuk nyata kontribusi Accenture dalam memajukan pendidikan teknologi di Indonesia. Kami percaya investasi pada talenta muda adalah kunci memperkuat daya saing bangsa di masa depan,” ujar Budiono.

Ia menjelaskan program Asah ini menghadirkan pelatihan dengan instruktur dari Accenture, proyek berdasarkan kasus penggunaan dari Accenture, dan dukungan karier pasca program.

Selain keterampilan teknis, peserta akan mendapatkan pelatihan soft skills, sesi mentoring, review tugas langsung oleh expert dari industri, serta proyek akhir yang dapat dijadikan portofolio profesional.

CEO Dicoding Narenda Wicaksono menambahkan peserta juga memiliki opsi untuk mengajukan konversi hingga 20 SKS sesuai dengan kebijakan kampus masing-masing.

“Kami memastikan kurikulum dalam program Asah mengikuti standar yang dibutuhkan industri dan peserta akan dibimbing instruktur terbaik yang ahli dan memiliki pengalaman,” tambah Narenda.

Ia mengungkapkan Dicoding sebagai platform pembelajaran teknologi terdepan di Indonesia mengantongi rekognisi dari empat tech principal ternama yakni Google, AWS, Microsoft, dan Meta.

Program ini, kata dia, terbuka bagi mahasiswa D3/D4/S1 dari semua jurusan dan semester yang masih aktif hingga Februari 2026. Proses pendaftaran hingga 30 Juli 2025 melalui laman resmi dicoding.com/asah. "Peserta yang lolos seleksi akan memulai pembelajaran pada 18 Agustus 2025 hingga 31 Desember 2025," pungkasnya. (H-2)