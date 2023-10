Rangkul Seniman Darbotz, Under Armour Kenalkan Koleksi Pakaian Lari Terbaru 

JENAMA perlengkapan olahraga terkemuka dunia, Under Armour, meluncurkan kampanye “Into the Wild” dengan menggandeng seniman ternama Indonesia, Darbotz.

Kolaborasi dua nama besar ini melahirkan Under Armour x Darbotz Capsule Collection yang terdiri atas pakaian dan topi lari edisi khusus dengan desain unik yang menjadi ciri khas Darbotz.

“Hadirnya kampanye global ‘Into the Wild’ dari Under Armour ini terinspirasi dari semangat petualang para pelari, sekaligus untuk mendorong mereka agar mampu melampaui batasan - layaknya mengeluarkan sisi monster dari dalam diri mereka," jelas Faldy Efadua, Assistant Manager Marketing Communications Under Armour Indonesia saat peluncuran Under Armour x Darbotz Capsule Collection di Jakarta, Jumat (27/10).

"Ini selaras dengan karakter karya Darbotz yang bold, direpresentasikan lewat sosok monster. Melalui Under Armour x Darbotz Capsule Collection, kami berharap para pelari semakin termotivasi dan siap menghadapi tantangan apapun,” ujar Faldy Efadua, Assistant Manager Marketing Communications Under Armour Indonesia.

Koleksi 'Into the Wild' Miliki Kelekatan Tersendiri

Darbotz, seniman Indonesia dengan kreasi yang telah diakui secara global, menanggapi kolaborasinya dengan Under Armour, “Bagi saya pribadi, kampanye ‘Into the Wild’ memiliki kelekatan tersendiri."

"Bahkan, sangat dekat dengan tema ‘monster’ yang menjadi signature desain saya - layaknya tekad para pelari yang resistan dan tangguh demi mencapai tujuan," ujarnya.

"Untuk ‘Into the Wild’ dari Under Armour ini, saya terilhami hiruk-pikuk lalu lintas kota dan gedung-gedung pencakar langit nan menjulang sebagai gambaran tantangan dan mimpi-mimpi yang harus pelari taklukkan dan gapai dengan berani,” papar Darbotz.

Lari bukan lagi sebuah disiplin olahraga semata, tetapi sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Lebih-lebih bagi kalangan yang tinggal di perkotaan.

Tak mengherankan jika kegiatan-kegiatan lari semakin bertumbuh. Tingginya minat masyarakat di Indonesia terhadap olahraga lari semakin kentara dengan kian bertambahnya penyelenggaraan running event selama beberapa tahun terakhir.

Sepanjang 2023 saja, sebanyak 169 kegiatan lari telah dilangsungkan di Tanah Air - dengan 41 di antaranya berlokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk mendukung aktivitas lari, jajaran pakaian dan topi lari Under Armour x Darbotz Capsule Collection juga diperkuat teknologi Iso-Chill yang dirancang untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada pelari.

"Inovasi unggulan yang dimiliki dan dikembangkan oleh Under Armour ini telah diterima luas para pencinta olahraga, khususnya lari," kata Faldy.

Kain Berbasi Teknologi Iso-Chill

Kain berbasis teknologi Iso-Chill mampu menyerap kelembapan dan menghilangkan panas dari tubuh sehingga menjamin pelari tetap sejuk dan kering, serta merasa nyaman selama berlari. Bahkan, di tengah kondisi panas yang ekstrem sekalipun," paparnya.

Koleksi Under Armour x Darbotz untuk kampanye "Into the Wild" hadir dalam berbagai pilihan mode guna memudahkan para pelari untuk memilih sesuai selera gaya masing-masing.

Seluruh koleksi telah tersedia di Brand House Under Armour tertentu di Indonesia, meliputi Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Pacific Place, dan Senayan City.(RO/S-4)