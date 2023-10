Cegah Bunuh Diri Remaja Dengan Pendekatan Komunitas

Mental Health is a Universal Human Right menjadi tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini yang diperingati tiap 10 Oktober. Sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi telah mengupayakan langkah-langkah untuk mempromosikan dan melindungi hak manusia atas harga diri, otonomi, dan inklusi komunitas.

Upaya tersebut dimulai saat Direktur Utama PKJN RSJMM Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ menghadiri World Health Organization Seouth East-Asia Region (WHO SEARO) Regional Meeting dengan tema “Expanding Community Mental Health Services in the WHO South-East Asia Region: scaling-up care for impact” di Colombo, Sri Lanka, Selasa-Kamis (20-22/6/2023).

Dari pertemuan tersebut, berbagai upaya mulai dilakukan Nova Riyanti Yusuf, di antaranya approaching Andrea Bruni yang merupakan regional advisor in mental health di WHO SEARO yang berkenan memenuhi permintaannya untuk menjadi bagian dari International Board of Advisors sebagai Advisor in Community Mental Health di PKJN RSJMM.

Dua bulan setelahnya, Andrea Bruni datang ke Bogor untuk melakukan technical assistance kesehatan jiwa di Indonesia.

Andrea Bruni yang juga seorang psikiater, mengapresiasi langkah Noriyu, sapaan akrab Nova Riyanti Yusuf yang pernah meluncurkan Mobile Mental Health Service saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Atas masukan ini, PKJN RSJMM pun meluncurkan kembali inisiatif Mobile Mental Health Service (MMHS) pada 22 Agustus 2023 untuk outreach ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa komunitas.

“Upaya ini idealnya dapat menjangkau remaja melalui kegiatan community mental health service dengan hadir ke sekolah-sekolah dan melakukan rapid screening untuk deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri remaja dalam upaya mencegah timbulnya ide bunuh diri," kata Noriyu dalam pernyataannya, Senin (16/10).

"Kegiatan lain adalah brief exposure terhadap pentingnya life-skill training atau kecakapan hidupan, Di mobil ini juga disiapkan ruang konsultasi untuk konseling. Konsep sekolah ramah anak mewajibkan sekolah memberi kemudahan kepada pelajar untuk konseling” lanjutnya.

Salah satu pesan kunci tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia adalah kondisi kesehatan jiwa merupakan ancaman signifikan terhadap kesejahteraan orang muda. Kondisi kesehatan jiwa mempengaruhi 1 dari 7 remaja secara global, dengan depresi menjadi penyebab utama gangguan dan disabilitas remaja.

PKJN RSJMM merespons hal itu dengan hadirnya layanan telemedicine karena remaja sangat menyukai mobilitas layanan kesehatan jiwa. Kadang-kadang mereka konsultasi dari kafetaria di kampus, di dalam mobil, di kafe, dan lain-lain.

Selain itu PKJN RSJMM sebagai koordinator nasional pengampu layanan kesehatan jiwa mengembangkan strategi pencegahan bunuh diri remaja.

Hasil dari Noriyu sebagai Steering Committee Global Initiative to Advance Child and Adolescent Mental Health Services in Low and Middle Income Countries yang diinisiasi oleh Presiden World Psychiatric Association (WPA), Asia Federation of Psychiatric Association (AFPA), dan SAARC Psychiatric Federation (SPF).

"Selain fokus pada pencegahan bunuh diri remaja, PKJN RSJMM juga memastikan bahwa tidak boleh lagi ada proses rawat inap pasien jangka panjang di rumah sakit jiwa. Hanya akut dan pulang. Dan semoga ke depan kita bisa mengembangkan fasilitas Stepping Stones seperti di IMH Singapura, ruang transisi dari rumah sakit ke komunitas,” tambah Noriyu.

“Semoga pada tahun 2024 beberapa inovasi layanan baru akan kami kembangkan di PKJN RSJMM, di antaranya poli adiksi perilaku bekerjasama dengan Kurihama dan Mother Baby Unit seperti yang sudah kami lihat di National Institute of Mental Health Sri Lanka, kerja sama dengan King’s College London," ujar Noriyu yang berencana menjadikan PKJN RSJM sebagai green hospital. (N-1)