InaRI Expo 2023: Dari Riset dan Inovasi untuk Indonesia yang Lebih Baik

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun ini kembali menggelar event pameran dan riset terbesar di Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Research and Innovation Expo (InaRI Expo 2023).

Digelar di ICC Building, KST Soekarno yang berada di Cibinong, Jawa Barat, InaRI Expo yang diselenggarakan kedua kalinya ini mengambil tema “Research and Innovation for Better Future”.

Tentunya event akbar yang diinisiasi oleh BRIN akan menjadi bechmark dari pencapaian hasil riset dan inovasi dari anak bangsa.

Tentunya Inari Expo 2023 tak hanya berkutat pada hasil riset dan inovasi yang dihasilkan oleh BRIN. Tetapi juga mengikutsertakan lembaga/kementerian, BUMN, BUMD, industri atau swasta, dan perguruan tinggi.

InaRI Expo sebagai brand dari event Riset dan Inovasi Terbesar di Indonesia ini juga akan mengintegrasikan sejumlah event besar lainnya.

Seperti Indonesia Electric Motor Show (IEMS) yang akan digelar untuk keempat kalinya. IEMS sendiri merupakan pionir pameran kendaraan listrik di Indonesia. IEMS ini juga akan memamerkan kecanggihan dan teknologi dari kendaraan listrik (mobil dan motor).

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, menyampaikan apresiasi terhadap gelaran InaRI Expo 2023 yang terintegrasikan dengan IEMS 2023.

“InaRI Expo 2023 dan IEMS 2023 merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan perhatian terhadap iptek, riset, dan inovasi bagi kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Handoko, dalam sambutan peresmian InaRI Expo 2023 dan IEMS 2023, di Cibinong, Bogor, Rabu (20/9/2023).

Dekatkan Iptek, Riset, dan Inovasi kepada Masyarakat Luas.

Dia menambahkan, ajang InaRI Expo dan IEMS 2023 untuk lebih mendekatkan iptek, riset dan inovasi kepada masyarakat luas.

“Oleh sebab itu, BRIN berfokus bagaimana masyarakat luas dapat hadir di InaRI Expo dan IEMS 2023. Ini menjadi bagian dan upaya BRIN agar masyarakat dapat lebih merasakan iptek, riset, dan inovasi di dalam kehidupan dan menghilangkan dikotomi riset ada di belakang dan tidak terlihat meskipun hasilnya ada dimana-mana. Meskipun, riset tidak selalu berada di depan,” jelas dia.

Handoko menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan bahwa kita ingin mencapai Indonesia Maju, Indonesia Emas pada 2045.

“Hal ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya aktivitas riset yang dapat memberikan nilai tambah dan menghasilkan inovasi yang berujung pada pertambahan nilai ekonomi yang signifikan. Ini menjadi awal dalam pembentukan BRIN pada lebih 2 tahun yang lalu,” ucapnya.

Handoko menambahkan, Inari Expo 2023, yang merupakan gelaran tahun kedua, menjadi momentum menitik beratkan pada iptek, riset, dan inovasi guna memberikan nilai tambah pada perekonomian Indonesia untuk bisa menjadi negara maju dan tidak terjebak pada middle-income trap.

“Indonesia Emas akan sulit tercapai jika pertumbuhan ekonomi berada dibawah 7% sehingga dibutuhkan adanya upaya penciptaan nilai tambah dari apa yang kita miliki, produksi, dan dihasilkan,” ujar Handoko.

Selanjutnya, menurut Handoko, InaRI Expo 2023 merupakan komitmen BRIN dalam mendukung gerakan nasional untuk Bangga Menggunakan Produk Nasional.

“Ini menunjukan BRIN tidak hanya memakai produk buatan Indonesia sebagai sebuah lemabaga negara, tetapi juga menjadi enabler untuk menciptakan produk buatan Indonesia. Ini menjadi tugas utama dari para periset BRIN dan peneliti lainnya di negara kita,” kata dia.

Handoko melanjutkan, BRIN bersama mengajak kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan maju.

“Tentu saja melalui penguatan riset untuk menghasilkan berbagai inovasi yang bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” imbuh Handoko.

Ada yang istimewa dalam gelaran InaRI Expo 2023 kali ini, BRIN mengintegarsikan dengan Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2023, Indonesia Research and Innovation Fair (IRIF), dan Halal Tech Expo 2023.

Semangat kolaborasi ini diharapkan akan dapat memacu dan mendorong pertumbuhan Indonesia melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi pada berbagai sektor pembangunan.

Sementara itu Project Manager Murtila Promosindo Damar Rusli mengatakan bahwa pihaknya selaku promotor InaRI Expo 2023 akan terus berupaya mendukung pencapaian riset dan inovasi di Indonesia melalu jalur penyelenggaraan event, diseminasi, serta penyampaian informasi kepada publik.

“Alhamdulillah InaRI Expo 2023 ini diikuti oleh 121 peserta pameran, dimana pesertanya beragam mulai dari lembaga riset dan inovasi, perguruan tinggi, industri otomotif, perusahaan penyedia jaringan dan telekomunikasi, perusahaan energi, perusahaan

laboratorium, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya,” kata Damar.

Sejalan dengan inovasi yang dilakukan BRIN dalam melaksanakan InaRI Expo 2023, pada kesempatan pameran ini juga akan digelar sejumlah event lainnya seperti: Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2023, Indonesia Research Innovation Fair (IRIF), Halal Tech Expo 2022, dan Start Up Program PPBR BRIN (Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset).

Selain itu, Indonesia Innovator Award yang merupakan penghargaan dari BRIN dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) guna mendorong para inovator untuk meningkatkan karyanya, APRSAF-29 (Forum Regional Space Agency), dan ada juga sesi business gathering.

Integrasi IEMS 2023

IEMS merupakan ajang pameran khusus kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) menjadi salah satu pelopor dalam akselerasi penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia.

Pertama kali digelar pada 2019, IEMS dihelat di Balai Kartini Jakarta, dilanjutkan dengan IEMS 2021 di BRIN Serpong, dan IEMS 2022 di JCC, telah sukses sukses menghadirkan berbagai inovasi dan teknologi kendaraan listrik atau electric vehicle di Indonesia.

Irwan Rachman, Ketua Pelaksana IEMS 2023, mengatakan, tahun 2023, IEMS kembali hadir dan siap menggoda para pecinta otomotif nasional dengan mengusung tema “Advance Technology Energy Storage for Electric Vehicle”, akan menjadi bagian dari gelaran InaRI Expo 2023 pada tanggal 20-23 September 2023 di ICC Building BRIN, Kawasan Sains Teknologi (KST) Soekarno, Cibinong, Bogor.

“IEMS 2023 merupakan bentuk dukungan bersama dari BRIN, perusahaan, pemangku kepentingan, serta produsen kendaraan listrikdan komponennya untuk mendorong perkembangan dan inovasi tentang kendaraan listrik di Indonesia," jelasnya.

"Pelaksanaan IEMS 2023 akan menggelar berbagai kegiatan diantaranya exhibition, seminar, product presentation, test drive dan test ride kendaraan listrik,” jelas Irwan.

Dia melanjutkan, IEMS 2023 merupakan bentuk dukungan BRIN bersama stakeholders sekaligus appresiasi kepada produsen kendaraan listrik, serta perusahaan komponen pendukung atas sinergi dan kolaborasinya bersama BRIN selama ini.

“Kegiatan ini juga akan menjadi wadah bagi para pelaku industri kendaraan listrik dan komponennya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang inovasi dan teknologi kendaraan listrik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara,” imbuh Irwan.

Sebagai informasi, IEMS 2023 sejumlah merek otomotif dan bisnis pendukungnya ambil bagian dalam event ini, yaitu PT. Dharna Polimetal Tbk, PT. Astra Honda Motor (AHM), FIF Group, PT. SGMW Sales Indonesia (Wuling Motors), Koneversi Kendaraan Listrik (Paviliun Kementerian ESDM), PT. Honda Prospect Motor, PT. Mandiri Tunas Finance, PT. Yifang Kargo Mutiara Elektronik, PT. Semesta Motor Indonesia, PT. Volex Indonesia, PT. Mitra Metal Perkasa, Selis, Kosmik, Elektrik Rakyat Indonesia (ERI), dan Alva Motor. (RP/S-4))