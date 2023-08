Resto Chinese Hot Pot dengan Vibe Ala Kota Shanghai Hadir di Jakarta

BERKUMPUL bersama keluarga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan dan kedekatan berama anggota lain.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berwisata kuliner ke restoran yang menghadirkan kuliner legendaris dan modern.

Untuk memenuhi keinginan para pelanggan setia, restoran chinese food Shu Guo Yin Xian kini hadir di Senayan City, Jakarta.

Bagi mereka yang ingin menghabiskan waktu weekend bersama keluarga bisa mencoba merasakan menu spesialis chinese hot pot ini di Shu Guo Yin Xian.

Shu Guo Yin Xiang dapat menjadi pilihan destinasi wisata karena dapat menikmati olahan Chinese hot pot yan otentik yang dibuat dengan bahan-bahan fresh dan kaya akan rempah-rempah favorit keluarga Indonesia.

Selain itu, restoran ini juga memiliki beberapa cabang yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali yang dapat menyediakan hidangan yang cocok di lidah masyarakat Indonesia.

Shu Guo Yin Xiang merupakan restoran keluarga spesialis Chinese hot pot yang terkenal dengan menu Hot Pot Szechuan Mala.

Menu ini menjadi menu favorit para pelanggannya karena memiliki cita rasa yang khas yang tidak dapat ditemukan di restoran lain. Selain itu, restoran ini juga memiliki berbagai menu yang bisa dicoba.

Restoran ini menyediakan menu lain yang tidak kalah lezat dengan Hot Pot Szechuan Mala dengan rasa kuah kental dan gurih dari hot pot yang disajikan akan membuat pecinta kuliner jatuh cinta sejak suapan pertama.

Selain itu, restoran ini juga menyediakan menu shabu-shabu dengan rasa yang unik.

Soup Suan Cai Yu, Sup Andalan

Dalam rangka tahun kelima Shu Guo Yin Xiang di Indonesia, Shu Guo Yin Xiang meluncurkan beberapa menu baru.

"Dalam rangka tahun kelima Shu Guo Yin Xiang di Indonesia, kami ingin memberikan apresiasi kepada semua pihak termasuk customer Shu Guo Yin Xiang serta sekaligus meluncurkan beberapa menu baru dan juga mengingatkan kembali Soup Suan Cai Yu sebagai menu andalan dari Shu Guo Yin Xiang," kata CEO dan Pendiri Maknala Group, Irjen Jayadi, dalam keterangan, Sabtu (26/8).

Sebagai informaasi, Maknala Group memiliki bisnis kuliner antara lain Shu Guo Yin Xiang di Jakarta, Bandung dan Surabaya, Shu Cuisine & Bar, You Ma You la, YMYL NoodleBar, Gourmet Mood, Tian Tian Seafood, dan Yuwan Noodle. Suan Cai Yu telah ada di Shu Guo Yin Xiang sejak Juli 2020.

"Press conference ini adalah kelanjutan dari perkenalan Suan Cai Yu pada customer loyal Shu Guo Yin Xiang. Suan Cai Yu sendiri memiliki arti sop ikan asam pedas dengan potongan sayur asin di dalamnya," tambah Irjen saat konferensi pers di Jakarta.

Bagi yang belum tahu apa itu sayur asin, sebetulnya sayur ini merupakan sayur sawi yang telah difermentasi.

Dan juga dengan beberapa menu baru lainnya seperti fresh chicken meatball, fresh beef meatball with wansui, prawn and chicken wonton, prawn stick, fried beancurd with prawn paste, prosperity noodle, tea egg, mochi black sesame, mochi wedang ronde, dan soya milk.

"Sebagai salah satu restoran hot pot Chinese nomor satu di Indonesia kami “Shu Guo Yin Xiang” sudah memiliki 12 Cabang yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Batam, dan Medan." jelas Irjen. (RO/S-4)