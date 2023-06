Sebagai Pionir Derma-Beauty, Erha Komitmen Beri Solusi bagi Konsumen

PERTUMBUHAN pasar di industri derma-beauty semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kosmetik yang termasuk dalam sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 9,61% pada tahun 2021.

Tingginya demand dari masyarakat Indonesia akan solusi perawatan kulit dan rambut menjadi faktor utama banyaknya merek merek baru bermunculan.

Kenaikan demand juga didorong dengan positioning dan gaya komunikasi kekinian lewat media sosial maupun media konvensional.

Hal ini sangat positif bagi konsumen atas banyaknya pilihan yang bisa didapatkan.

Namun di sisi lain, ketepatan dalam memilih solusi derma-beauty yang terbaik dan berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen saat ini.

"Sebagai the expert & top leading brand di industri derma-beauty di Indonesia, Erha hadir memposisikan diri sebagai the most intelligent choice atas kebutuhan dan tantangan konsumen dalam memilih solusi derma-beauty yang terbaik bagi dirinya," kata General Manager Strategic Brand, PR dan Creative Management Erha, Amriel Aditya,

"Erha berkomitmen untuk selalu menciptakan solusi terbaik, terdepan dan berkualitas agar setiap orang menjadi versi terbaik dari dirinya lewat penampilan kulit dan rambut yang sehat dan indah." kata Amriel dalam keterangan pers, Senin (12/6).

Erha Telah 24 Tahun Lebih Berkarya

Selama 24 tahun lebih berkarya, Erha berawal dari seorang dr. Ronny Handoko, SpKK (K) sebagai creator & chief dermatologist yang merupakan salah satu tokoh penting di perkembangan industri dan pendidikan bidang dermatologi di Indonesia.

Akhirnya, Erha telah berkembang sampai sekarang menjadi derma-beauty ecosystem terlengkap di Indonesia.

"Pengalaman puluhan tahun dalam memberikan solusi derma-beauty bagi jutaan orang setiap tahunnya dan ekosistem yang komprehensif inilah yang membedakan Erha dari banyaknya merek yang ada," tutur Amriel.

Ciptakan Solusi Terbaik Bagi Konsumen

Erha Derma-Beauty Ecosystem merupakan sebuah proses hulu ke hilir yang diterapkan di Erha demi menciptakan solusi yang terbaik bagi konsumen.

"Proses penciptaan solusi ini berawal dari mendengarkan suara kebutuhan & keinginan konsumen secara intens lewat setiap customer touch points, yang dilanjutkan oleh Erha Innovation Center untuk mengembangkan dan menciptakan solusi solusi yang inovatif dan komprehensif dengan branding & design yang kekinian dan relevan," jelas Amriel.

Erha Derma-Beauty Solution ini ditata ke dalam dua jenjang, yaitu solusi skincare untuk pengguna mandiri atau self-care dan solusi clinical untuk pengguna skincare didampingi dermatologist atau clinical-care.

Lalu, untuk mengakses dan mendapatkan solusi solusi ini, Erha membangun Erha Customer Channels dengan berbagai konsep di seluruh Indonesia yang menawarkan customer experience yang menyenangkan, sesuai segmen dan kebutuhan konsumen, secara online maupun offline.

Konsumen Bisa Gunakan Aplikasi

"Salah satu channel concept terbaru dari Erha adalah aplikasi Erha Buddy yang memudahkan pengguna Erha untuk dapat mengakses solusi skincare & clinical lewat sentuhan layar di smartphone," ujar Amriel.

"Dan nantikan dalam waktu dekat kanal YouTube Erha.Tv yang menyediakan berbagai informasi dan edukasi yang menarik dan terkini tentang solusi solusi DermaBeauty bagi konsumen Indonesia," katanya.

"Pada kampanye terbaru melalui pesan “Intelligent Choice, Beautifying Millions for 24 Years and Still Counting”, Erha mau menyampaikan pesan kepada konsumen Indonesia bahwa betapa pentingnya untuk memilih solusi derma-beauty yang tepat dan berpengalaman." tutur Amriel. (RO/S-4)