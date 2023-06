Kenalkan Produk Mi Terbaru, Whymee by Burgreens Gelar Tur Restoran

KINI kecenderungan masyarakat untuk memilih mi instan tak sekadar enak di lidah tapi juga mi yang sehat. Tak perlu khahatir untuk mendapat mi yang diminta tersebut.

Baru-baru ini, Whymee by Burgreens meluncur merek mi instan sehat dan inovatif yang berbahan 100% nabati dengan kandungan superfood yang sehat dan bergizi.

Tak hanya itu, Whymee by Burgreens mempersembahkan program tur restoran dan bar kekinian yang menarik dengan nama “Slurp Around the Block”.

Baca juga: Begini Cara Sehat Konsumsi Mi Instan, Jangan Tambahkan Kerupuk



Program ini menawarkan pengalaman makan dan bar hopping yang unik bagi anak muda di Jakarta.

Pada kesempatan perdananya kali ini, “Slurp Around the Block” berkolaborasi dengan tiga restoran ternama di Blok M, yaitu Lokaholik, Iron Fist, dan Sounds of Nebula.

Dibuka pada tanggal 25 Mei 2023, Slurp Around the Block mengundang para pecinta kuliner muda di Jakarta untuk bergabung dalam rangkaian acara menarik yang dijadwalkan mulai dari pukul 17.00 WIB.

Baca juga: Ini Kata Indofood Soal Kandungan Etilen Oksida di Indomie Ayam Spesial



Acara akan dimulai dengan sesi pembuatan cocktail dan perkenalan produk Whymee di Lokaholik, dilanjutkan dengan makan malam di Iron Fist, dan diakhiri dengan party di Sounds of Nebula.

Target Anak Muda Jakarta

Irene Tjhai, CEO Whymee by Burgreens, mengungkapkan, "Kami sangat senang karena bisa menghadirkan program “Slurp Around the Block” yang dikhususkan bagi anak muda Jakarta yang selalu bersemangat mencoba hal-hal baru, termasuk mie instan sehat Whymee ini.”

Irene juga menambahkan,”Melalui program ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa menyantap kelezatan mi instan sehat bisa dilakukan dengan cara yang fun, trendy, dan menyenangkan."

Baca juga: Indomie di Taiwan, Badan POM Mengaku Sudah Mitigasi Risiko Residu EtO



"Kelezatan mi instan Whymee membuktikan bahwa mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tidak perlu membosankan," katanya.

Whymee, menurut Irene, memiliki kadar protein tinggi (setara dengan 1 butir telur), tinggi serat (setara dengan 250 gr bayam), memiliki 33% lebih sedikit kalori dan 54% lebih sedikit sodium dan lemak. Produk WhyMee sedang dalam pendaftaran sertifikat healthier choice dari BPOM."

Di peluncuran produk kali ini, Whymee memperkenalkan tiga rasa andalannya, yaitu Mi Goreng Pedas, Mi Goreng Oriental, dan Mi Soto Spesial.

"Ketiga varian produk ini bisa dinikmati selama program “Slurp The Block” ini berlangsung dan dapat dibeli langsung di seluruh restoran Burgreens maupun online di GreenKind store di Tokopedia," jelas Irene. (RO/S-4)