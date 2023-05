Ican Education Consultant Gelar Pameran Pendidikan 13-14 Mei

ICAN Education Consultant akan segera mengadakan The Biggest International Education Expo di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara secara gratis serta terbuka untuk umum. Dengan menghadiri pameran pendidikan, pelajar Indonesia dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang universitas serta program pendidikan di luar negeri sehingga dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum kuliah di luar negeri.

Masih banyak keuntungan lain dari pameran itu seperti konsultasi gratis dengan perwakilan kampus ternama ataupun langsung berkonsultasi dengan konseler Ican Education langsung. Pengunjung juga bisa memperoleh peluang kerja di masa yang akan datang serta sebagai wadah interaksi langsung antara orangtua calon mahasiswa dengan pihak kampus yang berpartisipasi.

Event itu akan berlangsung pada Sabtu 13 Mei 2023 di Fairmont hotel Jakarta Pusat dan Minggu 14 Mei 2023 di Harris Hotel Jakarta Utara dari pukul 13.00-18.00 WIB. Sama seperti event Ican sebelumnya, ada banyak promo spesial yang ditawarkan selama pameran berlangsung. Tersedia cashback Rp5 juta untuk khusus Australia, Kanada, Selandia Baru, Tiongkok, Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa. Ada cashback Rp3 juta untuk khusus Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Banyak universitas yang akan berpartisipasi acara ini, seperti Curtin University, Taylor's University, Deakin College, Monash University, The University of Adelaide, Coventry University, dan lain-lain. Pengunjung juga akan menemukan universitas yang terbaik lain dari berbagai negara. Bagi yang berminat dapat mendaftar dengan mengisi data diri secara lengkap di official websitenya: International Education Expo 2023 Face To Face Jabodetabek.

Sebagai agen pendidikan luar negeri, Ican Education Consultant memberikan layanan terbaik untuk pelajar yang akan kuliah di luar negeri. Lembaga tersebut memiliki layanan konsultasi gratis bersama para konselor berpengalaman. Layanan ini akan mencakup pencarian jurusan yang tepat, pemilihan universitas, informasi biaya pendidikan, dan hal lain. Tak hanya itu, Ican Education Consultant akan membantu pendaftaran kuliah, pengurusan berkas, untuk studi, formulir pendaftaran hingga pengajuan visa. Calon siswa bisa lebih fokus dalam mempersiapkan pendidikan mereka dan hal lain akan dibantu secara maksimal.

Jika masih bingung terkait pemilihan akomodasi, tim Ican Education Consultant akan membantu memilih akomodasi yang tepat dan sesuai anggaran. Semua bisa dikonsultasikan langsung dengan tim Ican Education Consultant. Selain itu, jika membutuhkan persiapan yang lebih matang dalam bahasa Inggris, dapat bergabung dalam Ican English. Ican English memiliki kelas khusus yang akan mempersiapkan kamu menghadapi tes bahasa inggris sebagai persiapan kuliah ke luar negeri. (RO/Z-2)