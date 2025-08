Life As I Know It, Observasi Emte atas Kesendirian

Ilustrasi(Dok Emte)

ILUSTRATOR Emte menerbitkan buku berjudul Life As I Know It sekaligus membuka pameran tunggal dengan tajuk tersebut pada 16 Juli di galeri dia.lo.gue, Jakarta.

Life As I Know It adalah buku kedua dari serial buku ilustrasi Life As We Know It yang diterbitkan pada 2023 oleh Gramedia Pustaka Utama.

Bila pada buku pertama Emte melukiskan observasinya pada kehidupan urban secara umum, Life As I Know It menampilkan lebih dari 250 ilustrasi cat air yang menyuguhkan pengalaman personal. Sebagai seniman yang lahir, tumbuh besar, dan bekerja di Jakarta, Emte menghadirkan ilustrasi kegiatan-kegiatan sehari-hari, mulai dari bersantai di rumah, makan di restoran, nonton di bioskop, melihat konser, hingga pergi liburan – yang dilakukan sendirian.

Baca juga : Peluncuran Buku dan Pameran Seni Rupa Trilogi Puspa Hati

Menurut sang seniman, “Bagi saya, melakukan aktivitas sendiri itu tidak aneh dan tidak menyedihkan. Saya happy dan enjoy menjalaninya. Bukan berarti kita tidak butuh orang lain, tetapi jika kita bisa menikmati kesendirian kita, kehadiran orang lain jadi terasa bermakna.”

Dikenal melalui kejenakaannya bermain warna, berbahasa visual dan mengulik ‘plesetan’ kata, Emte mengungkapkan kekuatan bahasa visual untuk berkomunikasi melintasi budaya.

“Sebetulnya memang sangat menantang untuk berkomunikasi hanya lewat gambar, tanpa menggunakan kata-kata. Tapi, saya merasa fenomena hidup sendiri ini memang lazim terjadi di kota-kota besar di dunia. Sehingga, saya pikir siapapun yang melihat gambar-gambar ini tetap bisa merasakan pengalamannya," kata dia.

Baca juga : Imprint Penerbit Erlangga Terbitkan Buku 'Berguru Kepada Kiai Sahal'

Peluncuran buku Life As I Know It juga disertai dengan pameran tunggal perdana Emte di dia.lo.gue. Menurut Engel Tanzil, Co-Founder dari dia.lo.gue, kolaborasi bersama Emte ini sejalan dengan misi galeri untuk menjadi ruang yang inklusif untuk seni, desain dan budaya.

"Kami sangat antusias untuk menampilkan karya-karya Emte. Setiap ilustrasi yang ada di dalam buku Life as I Know It akan dapat kita lihat di pamerannya – bahkan kalau kamu beruntung, kamu bisa berjumpa langsung dengan Emte. Harapan saya semoga pengunjung bisa melihat proses panjang yang dilalui oleh seorang ilustrator sejak masa kecilnya, hingga inspirasi dari kesehariannya lewat berbagai ukuran kertas, warna, referensi," jelasnya.

Selain pameran ada juga program workshop dan talkshow bersama Emte, dan informasi tersedia di Instagram @emteemte dan @dialogue_arts. Pameran Life As I Know It berjalan dari 16 Juli hingga 17 Agustus 2025. Dibuka untuk publik secara gratis.(H-2)