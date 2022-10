Nikmati 'Marsgazing' BBQ Dinner dengan Pemandangan Malam Kota Bandung

SETELAH pandemi covid-19 yang semakin berangsur membaik, kini kota-kota besar di Indonesia sudah mulai membangkitkan kembali perekonomian kreatif di masing-masing daerahnya.

Tidak terkecuali untuk Kota Bandung, identik dengan udaranya yang sejuk, pemandangan yang memanjakan mata, juga dengan sajian kulinernya yang lezat, Bandung menjadi salah satu Kota dengan beragam destinasi wisata favorit.

Lalu bagaimana jika semua ciri khas Bandung ini berada pada satu tempat?

Adalah Kepler Sky Lounge & Bar, sebuah restoran terbuka 180 derajat dengan pemandangan yang dapat dilihat dari ketinggian lantai 9 hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi.

Pada siang hari, pengunjung akan dimanjakan oleh udara segar dan pemandangan hijau Kota Bandung yang indah, sedangkan di malam harinya, pengunjung akan disuguhkan city light Kota Bandung yang akan semakin lengkap dengan menyantap All You Can Eat BBQ Dinner, “Marsgazing”.

Marsgazing hadir setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 – 21.00 WIB. Dengan harga Rp. 350.000 nett/pax, pengunjung akan disuguhkan oleh sajian all you can eat BBQ dinner, dengan menu-menu di antaranya; beef, chicken, squid, snapper, kind of main course, soup, dll.

Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kreasi mocktail dan cocktail ala Kepler Sky Lounge and Bar yang diracik langsung oleh expertise bartender.

Selain dimanjakan dengan Bandung’s city light, ada juga live music yang akan menemani pengunjung untuk menyantap sajian BBQ dari chef terbaik di Grand Mercure Bandung Setiabudi.

Nikmati pengalaman menarik all you can eat BBQ dinner “Marsgazing” dengan pemandangan indah kota Bandung hanya di Kepler Sky Lounge & Bar.

Untuk info dan reservasi lebih lanjut hubungi kami di 022 8200 0000. Update selalu promo dengan Like Facebook Fan Page Grand Mercure Bandung Setiabudi dan Follow Instagram @GrandMercureBandung. (RO/OL-09)