Unbraw dan UP Kerja Sama Dukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

FAKULTAS Psikologi Universitas Pancasila menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (Unbraw) secara offline, berlokasi di Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (Unbraw), Malang, Jawa Timur.

Penandatanganan dilakukan oleh Dr. Silverius Y. Soeharso, S.E., M.M.,S.Psi, (Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila) dan Dr. Sholih Mu’adi, S.H., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya) .

Dalam acara tersebut, turut hadir Aully Grashinta, M.Si., S.Psi (Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UP) dan Dr. rer.pol. M. Faishal Aminuddin, S.S., M.Si. (Wakil Dekan I Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unbraw).

Selain itu, Ketua Jurusan Psikologi, Sekretaris Departemen Psikologi UP, Ketua Program Studi UP, Ketua Program MBKM UP, serta dosen-dosen FISIP Unbraw pun turut hadir dalam acara ini.

Adapun lingkup kerja sama adalah pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kedua belah pihak, salah satunya adalah terhadap kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, yang dapat ditunjang melalui pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kedua belah pihak berencana untuk melaksanakan salah satu Program MBKM dengan pertukaran mahasiswa pada semester mendatang. Program MBKM akan dibuka baik itu di Fakultas Psikologi UP dan juga di FISIP Unbraw. (RO/OL-09)