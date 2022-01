Sampoerna University Penuhi Syarat Akreditasi Prestisius dari AS

MENERUSKAN misinya untuk menjadi institusi pendidikan tinggi internasional terbaik, Sampoerna University berhasil menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang telah memenuhi persyaratan akreditasi dari New England Commission of Higher Education (NECHE).

NECHE merupakan akreditasi sangat prestisius di Amerika Serikat diterbitkan oleh asosiasi akreditasi regional tertua di Amerika Serikat (AS), New England Association of Schools and Colleges (NEASC) yang didirikan pada tahun 1885.

Status pendaftaran akreditasi terbaru ini merupakan bukti nyata dari upaya Sampoerna University untuk terus menghadirkan pendidikan tinggi berstandar internasional bagi generasi muda Indonesia.

“Meskipun di tengah situasi yang menantang seperti sekarang, Sampoerna University terus berkomitmen menghadirkan pengalaman akademik dan kurikulum kelas dunia," ungkap Dr. Marshall Schott, President of Sampoerna University pada keterangan pers, Kamis (6/1).

"Penetapan Sampoerna University sebagai institusi pendidikan tinggi pertama di Indonesia yang memenuhi syarat melanjutkan proses penetapan akreditasi NECHE semakin mendorong kami untuk terus menjadi yang terdepan dan terbaik dalam kualitas program, fakultas, dan fasilitas perkuliahan,” papar Marshall Schott.

Proses akreditasi NECHE yang diterbitkan oleh institusi internasional dari AS semakin memperkuat status Sampoerna University sebagai satu-satunya universitas di Indonesia yang menawarkan pengalaman pendidikan tinggi ala Amerika.

Selain itu, Sampoerna University juga bermitra dengan Universitas of Arizona untuk program Engineering dan Management.

Melalui kemitraan strategis ini, mahasiswa dan calon mahasiswa Sampoerna University memiliki kesempatan mendapatkan gelar akademik Bachelor’s Degree dari AS tanpa harus meninggalkan Indonesia.

“Tentunya proses mendapatkan pengakuan dari lembaga prestisius seperti akreditasi NECHE bukanlah hal yang mudah dan sederhana," jelasnya.

"Kami harus melewati berbagai tantangan dan proses, tetapi kami akan terus berjuang demi menghadirkan pendidikan berkualitas dunia bagi Indonesia," ucap Marshall.

"Hal ini sejalan dengan tujuan akhir Sampoerna University yaitu mampu melahirkan lulusan-lulusan siap kerja dan berdaya saing tinggi, serta dapat memberi kontribusi bagi masa depan Indonesia lebih baik,” tutup Marshall. (RO/OL-09)