Konsisten dengan Lifestyle, Naughty by Nature Hadirkan Menu Baru

DALAM rangka ulang tahun pertamanya pada Oktober lalu, Naughty by Nature (NBN) akan memperkenalkan berbagai menu baru yang dapat dinikmati untuk sarapan hingga makanan penutup. Naughty by Nature, adalah sebuah restoran lifestyle dining dan salad bar berkonsep unik yang menawarkan pengalaman bersantap yang terinspirasi oleh tren gaya hidup hijau dan tren kuliner yang selalu berkembang, Naughty by Nature merupakan salah satu inovasi restoran cepat saji KFC Indonesia yang selalu mengikuti tren di masyarakat.

Menu-menu baru yang akan hadir di NBN antara lain, untuk sarapan ada pancake penambah energi pagi hari dengan beragam pilihan topping seperti butterscotch banana atau fresh strawberies. Tersedia juga potato rosti dan grilled cheese sándwich yang mengenyangkan sebagai menú sarapan. Adapun makanan pembuka yang patut dicoba yakni Glazed Chicken Wings, Broccoli Balls, Truffle Mushroom Soup dan Crispy Maple Sprout. Kuliner penutup (dessert menú) yang bisa menjadi sajian tersendiri seperti waffle & ice cream serta apple pie.

Kali ini yang menjadi andalan Naughty by Nature adalah Caesar Salad dan Grilled Chicken Burger. Dengan menggunakan daging paha ayam yang dipanggang dengan saus rahasia KFC, ditambah dengan telur mata sapi, Grilled Chicken Burger Naughty by Nature adalah makanan yang dijamin menggugah selera dan layak untuk segera dicoba. Sedangkan Caesar Salad adalah pilihan yang tidak pernah salah bagi pencinta salad. Kombinasi romaine lettuce, kacang mete, keju parmesan, potongan ayam, alpukat, telur rebus dan crouton.

Berbagai menú baru ini memperkuat posisi Naughty by Nature sebagai sebuah restoran lifestyle dining dan salad bar berkonsep unik yang menawarkan pengalaman bersantap berbeda. Berlokasi di Jalan Senopati 24A Jakarta Selatan, yang merupakan kawasan strategis untuk hang out dan terletak di pusat kota Jakarta yang mudah dijangkau, sejak awal, Naughty by Nature menyasar kaum urban dengan gaya hidup modern yang senang mencoba tren kuliner baru, dan senang bersosialisasi. Restoran Naugthy by Nature menawarkan suasana cozy, ‘kekinian’ dan mewah ala lifestyle dining yang akan membuat konsumen merasa nyaman untuk hangout bersama keluarga dan teman sambil menikmati sajian nikmat dan menyenangkan.

Eric Leong, Chief Executive Officer PT Fast Food Indonesia, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para konsumen setia Naughty by Nature. “Terima kasih kepada para konsumen Naughty by Nature selama satu tahun ini. Sebagai ungkapan terima kasih kami, kami menyajikan berbagai menú lezat dan unik yang kami harap bisa semakin melengkapi menú yang sudah ada sebelumnya.” kata Eric. “Kami berkomitmen untuk melakukan, mendengarkan dan mengamati tren sajian yang cocok dengan konsumen kami dalam mengembangkan konsep dan menu Naughty by Nature. Kami ingin bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang senang mengkonsumsi salad namun tetap menginginkan makanan yang, menyenangkan, mengenyangkan serta menggugah selera.” (RO/A-1)