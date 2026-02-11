Mangkuluhur Artotel Suites Mempersembahkan “Kampung Ramadan di Mangkuluhur”: Sebuah Perjalanan Kuliner dengan Hadiah Utama Umrah

Ilustrasi(Dok Mangkuluhur ARTOTEL Suites)

Dalam rangka menyambut dan memaknai bulan suci Ramadan, Mangkuluhur ARTOTEL Suites dengan bangga mempersembahkan program Iftar andalannya bertajuk “Kampung Ramadan di Mangkuluhur.” Diselenggarakan di Beranda, restoran all-day dining dengan suasana hangat dan berkelas, perayaan tahun ini menghadirkan perpaduan istimewa antara tradisi, cita rasa, serta kesempatan untuk memenangkan hadiah perjalanan ibadah Umrah.

Para tamu diundang untuk menikmati Iftar Buffet Dinner yang istimewa dengan pilihan menu tematik Indonesia yang berganti secara berkala, seperti Lamb Ouzi, Ta’jil Island, serta ragam hidangan internasional. Untuk memastikan pengalaman kuliner yang autentik, seluruh menu dikurasi secara khusus oleh Chef Imam Tri Utomo, yang menghadirkan kembali kehangatan dan cita rasa nostalgia khas “kampung” ke tengah kota Jakarta. Mulai dari jajanan kaki lima tradisional hingga sajian internasional premium, buffet ini menawarkan ragam pilihan yang memanjakan selera setiap tamu.

Tahun ini, semangat Ramadan tidak hanya hadir melalui hidangan, tetapi juga melalui pengalaman yang lebih bermakna. Mangkuluhur ARTOTEL Suites menghadirkan berbagai hadiah menarik bagi para tamu. Dengan melakukan pemesanan paket Iftar, tamu berkesempatan memenangkan perjalanan ibadah Umrah untuk satu (1) pasangan, serta door prize berupa empat (4) voucher menginap di berbagai properti ARTOTEL Group.

“Kami siap menyambut Anda dan keluarga untuk menciptakan momen kebersamaan yang istimewa di Mangkuluhur ARTOTEL Suites,” ujar Mr. Faisal Tranggono, General Manager Mangkuluhur ARTOTEL Suites. “Salah satu keistimewaan tahun ini adalah setiap pemesanan Iftar di Beranda tamu berkesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa perjalanan ibadah Umrah. Kami ingin menghadirkan kebahagiaan berbuka puasa bersama sekaligus membawa keberkahan yang bermakna bagi para tamu setia kami.”

Harga paket Iftar di Beranda sebesar Rp550.000++ per orang. Periode pemesanan akan berakhir pada 19 Maret 2026, sehingga para tamu diimbau untuk melakukan reservasi lebih awal dan menikmati pengalaman keramahan khas Mangkuluhur ARTOTEL Suites. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Beranda Restaurant melalui WhatsApp di +62 822 9979 9929 atau mengunjungi situs resmi kami di mangkuluhurartotelsuites.com-jakarta.com. (H-2)