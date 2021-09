Danone Prioritaskan Kesehatan Karyawan saat Pandemi

DI masa pandemi ini, Danone Indonesia melakukan adaptasi untuk berinteraksi secara digital dan upaya kolaborasi antarfungsi yang ada di perusahaan. Perusahaan juga membuat prioritas untuk memastikan kesehatan karyawan merupakan yang terpenting.

Hal itu dilakukan dengan menghadirkan panduan kesehatan, pemberian healthy kit (vitamin, masker, handsanitizer) bagi karyawan dan keluarga, pembangunan fasilitas touch-less, monitoring dan evaluasi karyawan secara berkala, program gaya hidup sehat melalui fasilitas kelas olahraga, hingga vaksinasi. "Kami harus cepat beradaptasi dengan cara kerja tanpa kontak, mengadopsi budaya pemberdayaan, bukan pengawasan, menerapkan kemampuan baru, menginterpretasi data dan implementasi digitalisasi kami dengan cepat dan bukan hanya do agile, tetapi juga be agile," kata Connie Ang, CEO Danone Indonesia, dalam keterangan resmi, Rabu (8/9).

Connie melanjutkan pihaknya terus berusaha untuk memberikan karyawan lingkungan terbaik untuk bekerja, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan yang sangat krusial khususnya di masa pandemi. Dengan menjaga karyawan, pihaknya percaya bahwa hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia dalam hal akses hidrasi dan nutrisi yang sehat.

Berbagai insiatif yang dilakukan Danone selama pandemi sangat diapresiasi oleh karyawan. Ini dibuktikan melalui penilaian survei terhadap karyawannya yang hasilnya melebihi rata-rata nilai di industri dalam kerja sama, kenyamanan bekerja, dan dukungan terhadap kesejahteraan karyawan. Karenanya, Danone Indonesia kembali dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2021. Ini menjadi kali kedua bagi perusahaan untuk mendapatkan apresiasi terhadap komitmennya terhadap perkembangan para karyawan.

Selain itu, Danone Indonesia mendapatkan predikat sebagai Most Caring Companies dalam ajang We Care yang diselenggarakan oleh HR Asia, lembaga media publikasi internasional untuk para profesional di bidang Human Resources. Penghargaan ini diterima oleh Connie pada Selasa (7/9) secara virtual. HR Asia Award merupakan program pengakuan untuk organisasi yang telah divalidasi oleh karyawannya sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan tempat terbaik untuk bekerja. Hal ini dilakukan melalui pengukuran terhadap praktik SDM terbaik dan yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi serta budaya tempat kerja yang sangat baik.

Baca juga: Pemerintah Bakal Blacklist Warga Pelanggar Protokol Kesehatan

Tahun ini penghargaan Best Companies to Work for in Asia dilakukan juga di negara lain, yakni Tiongkok, Uni Emirat Arab, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Untuk Indonesia sendiri, ada 280 perusahaan yang mengikuti nominasi. (OL-14)