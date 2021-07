AS Kembali Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin Moderna untuk RI

SENATOR Amerika Serikat (AS) Tammy Duckworth, yang mewakili Partai Demokrat dari negara bagian Ilinois, mengumumkan bahwa pada 12 Juli, pemerintah AS mengirimkan donasi berupa 1,5 juta dosis vaksin covid-19 buatan Moderna untuk Indonesia.

Pengiriman itu merupakan tambahan dari 3 juta dosis vaksin Moderna, yang diumumkan pemerintahan Presiden AS Joe Biden akhir pekan lalu. Dengan begitu, menggenapkan total donasi vaskin dari AS untuk Indonesia menjadi 4,5 juta dosis.

Duckworth yang pernah tinggal di Indonesia pada masa kecilnya, sebelumnya mengabdi pada Komponen Cadangan Militer AS selama 23 tahun. Saat ini, dia menjadi anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat AS (SASC). Lalu, belum lama ini, dia memimpin kunjungan Delegasi Kongres AS ke Taiwan, terkait membantu mengumumkan donasi vaksin AS.

Baca juga: Menkes Harapkan Kedatangan Vaksin Moderna Bisa Percepat Vaksinasi

"Saya senang sekali mengumumkan bahwa AS mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin untuk Indonesia, yang tengah menghadapi peningkatan kasus dan kematian akibat covid-19. Vaksin AS ini melengkapi tiga juta dosis yang dikirimkan pekan lalu," ujar Duckworth dalam pernyataan resmi dari Kedutaan Besar AS di Indonesia, Selasa (13/7).

Pihaknya terus bekerja secara erat dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung vaksinasi covid-19 bagi masyarakat. Serta, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan dosis vaksin yang aman dan efektif. Berikut, bantuan internasional yang dibutuhkan untuk keluar dari pandemi covid-19.

Baca juga: AS Kirim Vaksin Covid-19 ke Indonesia, Bhutan, Nepal

Pada Jumat waktu setempat di Washington, D.C., Duckworth berbicara dengan Kuasa Usaha Ad-Interim RI untuk AS Iwan Freddy Hari Susanto, yang merupakan pejabat tertinggi di KBRI di AS. Dalam hal ini, untuk menggarisbawahi komitmen pemerintah AS terhadap Indonesia dalam upaya penanganan lonjakan kasus covid-19.

Dalam perbincangan tersebut, keduanya juga mendiskusikan upaya berlanjut dari pemerintah AS untuk meningkatkan bantuan tanggap covid-19 di Indonesia. Seperti, lebih dari US$14,5 juta dolar dalam bentuk bantuan langsung covid-19, termasuk US$3,5 juta dolar untuk membantu vaksinasi.

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) juga memberikan dukungan dengan menyediakan edukasi kesehatan bagi publik, melatih ribuan tenaga kesehatan dan mendanai situs informasi covid-19. Pemerintah AS juga telah mendonasikan alat tes covid-19, 1.000 ventilator dan hampir 2.000 fasilitas cuci tangan.(OL-11)