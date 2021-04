M-Beauty Academy Award Memotivasi Pelaku Bisnis Kecantikan

PANDEMI Covid-19 yang sudah berlangsung selama lebih dari setahun lamanya menginfeksi hampir seluruh lini kehidupan, tak terkecuali bisnis kecantikan.

Adanya pembatasan pergerakan manusia melalui kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat pengusaha salon kecantikan, ritel kecantikan hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kecantikan turut terkena imbasnya.

M-Beauty Academy yang merupakan lembaga kursus estetika profesional yang berfokus untuk memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait dengan kecantikan medis pun menggelar M-Beauty Academy Awards 2021.

Ajang ini merupakan yang pertama kali digelar untuk memberikan semangat kepada insan kecantikan untuk terus berkembang.

Di tengah pembatasan pergerakan manusia, para pelaku industri kecantikan mau tidak mau didorong untuk terus berinovasi dan terintegrasi dengan digital.

Kendati secara langsung pelanggan terbatas untuk datang ke gerai, toko, maupun salon, namun secara permintaan terhadap kosmetik dan skin care tetap tumbuh karena shifting permintaan melalui online.

Mufiana Ari Utami selaku Founder dan Trainer M-Beauty Academy menyebutkan permintaan kosmetik alumni pelatihannya selama pandemi justru tercatat meningkat 100% karena memanfaatkan platform digital.

Jadi, untuk mengapresiasi pelaku bisnis kecantikan maka pihaknya menggelar M-Beauty Academy Award 2021 untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada insan kecantikan yang bekinerja apik dan membantu lapangan pekerjaan selama pandemi.

“Karena banyak yang malah bisnisnya meningkat, pandemi ini justru membuat alumni-alumni pelatihan kami tumbuh bahkan ritel offlinenya bisa tambah cabang dan bisnis onlinenya semakin laris,” ujarnya.

Bisnis kosmetik, khususnya skin care memang melonjak tajam sejak tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari besarnya pengajuan izin edar dari BPOM untuk produk-produk tersebut.

Pada tahun 2018 peningkatan terjadi lebih dari 30% sedangkan tahun 2019 melonjak hingga lebih dari 50%, hal ini dapat dimaknai konsumen semakin besar dan pasar terbuka lebar.

Dalam gelaran perdana, M-Beauty Academy memberikan penghargaan berdasarkan 10 kategori yakni Best Choice Skincare Product 2021: Venusglow Clinic Skincare By dr. Dinda Yuliasari; Best Homecare Innovator and Most Inspiring Woman: Tesya Beauty Skin By Tesya Melly Warisman; Most Favourite Beautycare and Aesthetic Treatment 2021: IMAmooi Beauty Skin By Khusnul Khotimah; Most Talented & Trusted Aesthetician 2021: Denisa Hendrawan.

Lima kategori lainnya adalah Most Excellent Branding Skincare Product and Most Complete Aesthetic Beautycare 2021: Novi Oxy; Rising Star Aesthetic Treatment and Best Indie Skincare Product 2021: Shae Skin Surabaya by Kardinah Rakan; Best Revolutionary Innovation of Aesthetic Skin Treatment 2021: Gorjes Glow Pontianak By Meireza Ajeng Pratiwi.

Best Korean Treatment Pioneer & Most Famous Brand 2021: Bunda Beautycare By Eka Cahya; Best Whitening Professional Beauty Care: NA beauty center by BSP Ownner: Enike putri Ananto; Most Excellent Educator Award In Aesthetic Beauty Clinic 2021: Falisha Beauty Care By Ns. Fatmawati.

“Selamat kepada para pemenang, ini untuk memotivasi ketika pandemi. Targetnya agar bisnis kecantikan lebih baik lagi tahun depan, dengan investasi modal sesedikit mungkin pun bisa berkembang dan prospeknya sangat menjanjikan tergantung branding dan marketingnya. Mereka sudah membuktikan ini,” ujarnya.

Ia berharap dengan adanya ajang ini akan memberikan motivasi yang lebih besar lagi bagi industri komestik dan skin care di Tanah Air, khsusunya alumni peserta pelatihan M-Beauty Academy yang saat ini jumlahnya sudah ribuan orang.

Dengan terus berinovasi, para alumni membuka cabang baru, menciptakan lapangan pekerjaan dan menginsipirasi seluruh wanita Indonesia.

“Yang utama mereka bisa berkembang, membuka salon kecantikan sendiri, memiliki brand skin care sendiri dan berkontribusi terhadap perekonomian bangsa. Sejak tahun 2018 saya mengawal beberapa alumni untuk membuat brand sendiri yang identik dengan Korea dan memang respons pasar luar biasa, jadi ajang ini untuk terus memberikan motivasi,” katanya.

Mufiana menyebut pelatihan terus diberikan empat pertemuan tatap muka dalam sebulan dan hampir setiap hari melalui webinar dan zoom meeting.(RO/OL-09)