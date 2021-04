The Body Shop Luncurkan Green Ramadan: Refresh and Reconnect

Jenama kecantikan The Body Shop siap merayakan bulan suci Ramadan tahun ini melalui kampanye terbarunya bertajuk "Green Ramadan: Refresh and Reconnect This Ramadan", yang dirangkai dengan sejumlah agenda dan promo terbaru.

"Ramadan menjadi momentum untuk memaksimalkan amal dan ibadah. 'Green Ramadhan' diharapkan menjadi langkah awal mencapai tujuan dengan berbagai aktivitas ramah lingkungan, yang disertai semangat berkreasi dan inovasi," kata CEO The Body Shop Indonesia Aryo Widiwardhono melalui jumpa pers daring, Senin (19/4).

"Kali ini, The Body Shop ingin mengajak semua untuk memulai amal ibadah yang tidak hanya bermakna bagi jiwa pribadi dan sesama, namun juga baik bagi bumi dan kelestarian alam," ujarnya menambahkan.

Melalui kampanye ini, The Body Shop ingin menyebarkan pesan untuk menyegarkan kembali jiwa serta terhubung lebih baik dengan Tuhan, sesama dan semesta, sembari berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan.

Kampanye tersebut muncul seiring memasuki bulan Ramadhan, di mana sampah sisa makanan dan sampah plastik dari kemasan makanan (ta’jil) justru bertambah dengan adanya peningkatan layanan pengiriman makanan.

The Body Shop juga ingin mengajak penggunanya untuk mulai membuat amal ibadah di bulan suci agar bermakna bagi kelestarian alam, dengan mengadakan #TBSGreenRamadan challenge yang dimulai sejak 12 April.

Masyarakat bisa ikut serta dengan melihat berbagai inspirasi dalam memulai gaya hidup ramah lingkungan di bulan Ramadan melalui Green Ramadan 30 days challenge tersebut.

PR & Community Manager The Body Shop Indonesia Ratu Ommaya berharap kampanye yang dilakukan selama 30 hari ke depan akan membawa dampak yang besar bagi konsumen maupun lingkungan.

"Dengan 30 hari, semoga akan menjadikan kebiasaan yang dilakukan berulang dan berjangka panjang," kata wanita yang akrab disapa Maya itu.

Lebih lanjut, Maya mengatakan kampanye Green Ramadan juga menggandeng Du Anyam untuk membuat kemasan dari anyaman dan kotak kerajinan yang terbuat dari bahan alami, sekaligus mendukung restorasi lahan gambut dan hutan, serta memberi dukungan terhadap kaum perempuan.

Du Anyam sendiri merupakan perusahaan sosial yang memberdayakan lebih dari 1.000 perempuan di 50 desa di Nusa Tenggara Timur dan Papua melalui kerajinan anyaman dan tenun lokal.

Kerja sama tersebut menyediakan aneka hantaran The Body Shop Indonesia yang bisa dipesan dari bahan ramah lingkungan, mulai dari produk riasan dasar, riasan bibir, hingga produk perawatan kulit (skincare) untuk menghidrasi kulit di bulan Ramadan. Bingkisan ini hadir dengan rentang harga Rp69 ribu hingga Rp1,229 juta.

Kampanye ini juga menghadirkan pengumpulan donasi untuk Sekolah Bisa -- yang ditujukan untuk anak-anak kurang mampu yang tinggal di lingkungan pembuangan sampah.

"Kami mengajak teman-teman untuk mulai reconnect dan refresh di bulan Ramadhan ini. Bulan di mana kita beribadah lebih baik kepada Tuhan, banyak sedekah, dan reconnect ke Tuhan, sesama, dan alam," pungkasnya. (Ant/OL-12)