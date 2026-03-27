Mulan Jameela Buka Suara soal Hoaks, Bilang Tak Pernah Rendahkan Profesi Guru

Mulan Jameela(Instagram)

MULAN Jameela buka suara terkait hoaks yang menyeret namanya di media sosial. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (20/3).

Hoaks yang beredar sebelumnya memuat narasi seolah-olah Mulan mengeluarkan pernyataan yang menyinggung profesi guru. Konten tersebut viral di media sosial dalam bentuk potongan kutipan dan gambar, sehingga memicu reaksi negatif dari warganet.

Padahal, informasi tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya dan diduga merupakan hasil manipulasi atau pencatutan nama tanpa konteks yang jelas.

Baca juga : Polisi Tangkap Guru Penyebar Video Hoaks di Lampung

Akibat kabar tersebut, kolom komentar media sosial Mulan sempat dipenuhi kritik. Banyak warganet yang langsung bereaksi terhadap isi pernyataan yang sebenarnya tidak pernah ia sampaikan.

Menanggapi hal itu, Mulan mengaku biasanya tidak merespons isu hoaks yang beredar. Namun kali ini, ia merasa perlu berbicara karena isu tersebut berkaitan dengan profesi guru.

“Mungkin agak aneh karena selama ini aku jarang sekali merespon isu hoax yang menyebar di medsos… tapi sepertinya saya tidak bisa diam kalau berita hoax ini ada kaitannya dengan pernyataan tentang guru,” tulisnya.

Baca juga : Badan Gizi Nasional Pastikan Kabar Siswa Daring Wajib ke Sekolah untuk Ambil MBG Hoaks

Tegaskan Tidak Pernah Singgung Guru

Mulan dengan tegas membantah pernah mengeluarkan pernyataan yang merendahkan guru. Ia justru menegaskan rasa hormatnya terhadap profesi tersebut.

“Saya sangat menghormati para guru dan peran mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah membuat pernyataan yang berkaitan dengan para guru, terlebih pernyataan yang bernada negatif atau memojokkan profesi tersebut.

“Saya tidak pernah membuat pernyataan yang berkaitan dengan para guru, apalagi pernyataan yang cenderung negatif atau memojokkan para guru,” ujarnya.

Selain itu, Mulan menjelaskan bahwa ruang lingkup kerjanya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya di Komisi VI, tidak berkaitan dengan isu pendidikan. “Karena ruang gerak saya di Komisi VI itu tidak membahas tentang guru,” tulisnya.

Ia juga menyebut isu pendidikan merupakan ranah Komisi X DPR RI, yang menurutnya tengah berupaya memperjuangkan kesejahteraan para guru.

Di akhir pernyataannya, istri dari musisi Ahmad Dhani tersebut mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. “Untuk teman-teman semua yang menerima berita, seyogyanya melakukan cek dan ricek. Bertabayun, apakah itu berita fakta atau hoax,” imbaunya.

Ia juga memohon doa agar dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI dengan baik untuk kepentingan masyarakat. (Instagram/ @mulanjameela1/Z-2)