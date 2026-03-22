Apa Kekuatan Buah Iblis Nico Robin? Jadi Orang Paling Dicari di One Piece

Headline
Nico Robin, sang arkeolog dari kelompok Bajak Laut Topi Jerami, bukan sekadar kru biasa. Sejak usia delapan tahun, ia telah menjadi buronan Pemerintah Dunia dengan nilai tebusan yang fantastis. Selain kecerdasannya yang luar biasa, Robin memiliki kekuatan buah iblis Hana Hana no Mi yang unik dan sangat fleksibel dalam pertempuran.
Hana Hana no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk mereplikasi dan memunculkan bagian tubuh mereka di permukaan benda mati atau makhluk hidup lainnya. Nama "Hana" sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti "bunga", merepresentasikan bagaimana tangan atau kaki yang dimunculkan Robin tampak "mekar" di mana-mana.
Berbeda dengan banyak buah iblis tipe Paramecia yang bersifat destruktif secara langsung, Hana Hana no Mi sangat bergantung pada kreativitas dan jangkauan pandangan penggunanya. Robin dapat memunculkan ribuan tangan untuk mengunci pergerakan musuh, membuat jaring pelindung, hingga menciptakan sayap untuk terbang sementara.
Salah satu keunggulan utama kekuatan ini adalah kemampuan untuk menyerang dari jarak jauh tanpa harus berpindah tempat. Robin sering kali memunculkan tangan langsung di tubuh lawan untuk melakukan teknik "Clutch" atau mematahkan tulang lawan sebelum mereka sempat bereaksi.
Setelah masa pelatihan dua tahun (timeskip), kendali Robin atas Hana Hana no Mi meningkat drastis. Ia tidak lagi hanya memunculkan ribuan tangan kecil, tetapi mampu menggabungkannya menjadi organ raksasa yang dikenal sebagai "Gigante Fleur".
Puncak kekuatannya terlihat dalam pertempuran di Onigashima (Wano Arc). Robin memperkenalkan teknik "Demonio Fleur", di mana ia menciptakan entitas raksasa menyerupai iblis dengan sayap dan taring. Teknik ini menunjukkan sisi gelap dan tekad Robin untuk menjadi "iblis" demi membantu Luffy menjadi Raja Bajak Laut.
Kekuatan Hana Hana no Mi memang berbahaya, namun alasan utama Nico Robin menjadi target nomor satu Pemerintah Dunia adalah kemampuannya membaca Poneglyph. Sebagai satu-satunya penyintas dari Tragedi Ohara yang diketahui, Robin memegang kunci untuk mengungkap sejarah "Abad Kekosongan" (Void Century) dan lokasi senjata kuno.
Di dunia One Piece, kekuatan fisik bisa dilampaui, namun pengetahuan untuk menggulingkan tatanan dunia adalah ancaman yang jauh lebih besar. Inilah yang membuat Robin dijuluki sebagai "Cahaya Revolusi" oleh pasukan Revolusioner pimpinan Monkey D. Dragon.
Meskipun terlihat sangat kuat, Hana Hana no Mi memiliki risiko yang sangat tinggi. Setiap organ tubuh yang dimunculkan Robin adalah bagian dari sistem sarafnya sendiri. Jika tangan yang ia munculkan terkena serangan atau terluka, Robin akan merasakan rasa sakit yang sama pada tubuh aslinya. Hal ini membuat Robin harus sangat berhati-hati dalam menempatkan organ replikanya di medan perang.
|Pertanyaan
|Jawaban
|Apa nama teknik terkuat Robin?
|Saat ini adalah Demonio Fleur.
|Apakah Robin bisa terluka lewat tangannya?
|Ya, kerusakan pada organ replika dirasakan oleh tubuh asli.
|Berapa bounty Robin di 2026?
|Setelah Wano, nilai buronannya mencapai 930 juta Berries.
Dengan perkembangan cerita One Piece yang semakin mendekati akhir, peran Nico Robin dan kekuatan Hana Hana no Mi dipastikan akan semakin krusial dalam mengungkap misteri terbesar di dunia bajak laut.
Sebagai satu-satunya orang yang diketahui masih hidup dan mampu membaca Poneglyph, Robin adalah jalan satu-satunya menuju Laugh Tale.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved