Siapa Lera Abova? Pemeran Robin di One Piece Live Action Season 2

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pengumuman pemeran untuk One Piece Live Action Season 2 sempat mengguncang jagat maya. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Lera Abova. Aktris dan model berbakat ini resmi didapuk memerankan karakter ikonik Nico Robin, atau yang pada awal kemunculannya dikenal sebagai Miss All Sunday.
Bagi para penggemar setia karya Eiichiro Oda, pemilihan pemeran Nico Robin adalah hal krusial. Robin bukan sekadar kru, ia adalah kunci sejarah dunia One Piece. Lantas, siapakah sosok Lera Abova yang dipercaya memikul peran besar ini?
Lera Abova lahir pada 4 November 1992 di Slavgorod, sebuah desa kecil di Siberia, Rusia. Kehidupannya berubah drastis saat ia pindah ke Jerman pada usia 13 tahun. Tanpa bekal bahasa Jerman yang fasih, Lera sempat mengalami masa sulit untuk beradaptasi di sekolah. Namun, ketangguhan mentalnya justru menjadi modal besar di masa depan.
Kariernya di dunia hiburan dimulai dari jalur modeling pada tahun 2016. Wajahnya yang memiliki fitur tajam dan tatapan mata yang dalam (piercing eyes) segera menarik perhatian fotografer ternama seperti David Sims. Tak butuh waktu lama bagi Lera untuk menghiasi halaman majalah fashion bergengsi seperti Vogue.
Sebelum bergabung dengan kru Topi Jerami, Lera Abova telah membuktikan kemampuan aktingnya di beberapa proyek internasional:
Banyak penggemar menilai casting Lera Abova adalah "masterclass" dari tim produksi Netflix. Secara fisik, Lera memiliki tinggi badan 175 cm, yang mendekati proporsi tinggi Nico Robin di manga (188 cm). Selain itu, auranya yang misterius dan dewasa dianggap sangat mewakili karakter Robin yang tenang namun menyimpan masa lalu kelam.
Dalam Season 2, Lera akan diperkenalkan sebagai Miss All Sunday, wakil presiden organisasi kriminal Baroque Works sekaligus tangan kanan Crocodile (diperankan oleh Joe Manganiello).
Sebagai satu-satunya orang yang diketahui masih hidup dan mampu membaca Poneglyph, Robin adalah jalan satu-satunya menuju Laugh Tale.
Jauh sebelum era Yonko baru, Crocodile telah menunjukkan betapa mengerikannya seorang bajak laut yang mengandalkan otak. Sebagai mantan Shichibukai, ia mendirikan organisasi kriminal
