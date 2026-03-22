Siapa Lera Abova? Pemeran Robin di One Piece Live Action Season 2

Lera Abova(Doc IMDb)

Pengumuman pemeran untuk One Piece Live Action Season 2 sempat mengguncang jagat maya. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Lera Abova. Aktris dan model berbakat ini resmi didapuk memerankan karakter ikonik Nico Robin, atau yang pada awal kemunculannya dikenal sebagai Miss All Sunday.

Bagi para penggemar setia karya Eiichiro Oda, pemilihan pemeran Nico Robin adalah hal krusial. Robin bukan sekadar kru, ia adalah kunci sejarah dunia One Piece. Lantas, siapakah sosok Lera Abova yang dipercaya memikul peran besar ini?

Profil dan Latar Belakang Lera Abova

Lera Abova lahir pada 4 November 1992 di Slavgorod, sebuah desa kecil di Siberia, Rusia. Kehidupannya berubah drastis saat ia pindah ke Jerman pada usia 13 tahun. Tanpa bekal bahasa Jerman yang fasih, Lera sempat mengalami masa sulit untuk beradaptasi di sekolah. Namun, ketangguhan mentalnya justru menjadi modal besar di masa depan.

Kariernya di dunia hiburan dimulai dari jalur modeling pada tahun 2016. Wajahnya yang memiliki fitur tajam dan tatapan mata yang dalam (piercing eyes) segera menarik perhatian fotografer ternama seperti David Sims. Tak butuh waktu lama bagi Lera untuk menghiasi halaman majalah fashion bergengsi seperti Vogue.

Jejak Karier di Dunia Akting

Sebelum bergabung dengan kru Topi Jerami, Lera Abova telah membuktikan kemampuan aktingnya di beberapa proyek internasional:

Anna (2019): Lera melakukan debut layar lebar dalam film aksi garapan Luc Besson. Ia berperan sebagai Maude, beradu akting dengan bintang besar seperti Helen Mirren dan Cillian Murphy.

Lera melakukan debut layar lebar dalam film aksi garapan Luc Besson. Ia berperan sebagai Maude, beradu akting dengan bintang besar seperti Helen Mirren dan Cillian Murphy. Pitch Perfect: Bumper in Berlin (2022): Dalam serial spin-off ini, ia memerankan karakter DJ Das Boot (Thea), menunjukkan sisi aktingnya yang lebih eksentrik.

Dalam serial spin-off ini, ia memerankan karakter DJ Das Boot (Thea), menunjukkan sisi aktingnya yang lebih eksentrik. Exterritorial (2025): Sebuah film thriller di mana ia memerankan karakter Irina, memperkuat posisinya sebagai aktris yang diperhitungkan di pasar Eropa dan Hollywood.

Mengapa Lera Abova Cocok Menjadi Nico Robin?

Banyak penggemar menilai casting Lera Abova adalah "masterclass" dari tim produksi Netflix. Secara fisik, Lera memiliki tinggi badan 175 cm, yang mendekati proporsi tinggi Nico Robin di manga (188 cm). Selain itu, auranya yang misterius dan dewasa dianggap sangat mewakili karakter Robin yang tenang namun menyimpan masa lalu kelam.

Dalam Season 2, Lera akan diperkenalkan sebagai Miss All Sunday, wakil presiden organisasi kriminal Baroque Works sekaligus tangan kanan Crocodile (diperankan oleh Joe Manganiello).