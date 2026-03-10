Jam Tayang One Piece Live Action Season 2 di Netflix Indonesia dan Daftar Episode Lengkap

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Petualangan Monkey D. Luffy dan kru Topi Jerami berlanjut hari ini. Netflix secara resmi merilis One Piece Live Action Season 2 pada Selasa, 10 Maret 2026. Musim kedua ini sangat dinantikan setelah kesuksesan besar musim pertamanya pada 2023 lalu.
Bagi para penggemar di Indonesia, seluruh episode One Piece Live Action Season 2 dapat mulai dinikmati di platform Netflix pada pukul 15.00 WIB. Berbeda dengan serial televisi konvensional, Netflix langsung merilis seluruh episode sekaligus sehingga penonton bisa melakukan binge-watching.
Berdasarkan informasi resmi, Season 2 tidak akan langsung mencakup Arc Alabasta. Musim ini akan fokus pada perjalanan awal di Grand Line yang dibagi ke dalam beberapa arc penting:
Kreator asli One Piece, Eiichiro Oda, telah mengonfirmasi bahwa narasi di Grand Line sangat padat. Untuk menjaga kualitas cerita dan pengembangan karakter seperti Tony Tony Chopper dan Vivi, Netflix memutuskan untuk membagi saga Alabasta menjadi dua musim. Pertempuran besar melawan Crocodile di Kerajaan Alabasta dipastikan baru akan muncul di Season 3 yang kabarnya sudah dalam tahap produksi.
Pastikan Anda menonton melalui link resmi di aplikasi atau situs Netflix untuk mendukung keberlanjutan serial ini. (H-4)
Cerita dimulai tepat setelah peristiwa di Arlong Park. Monkey D. Luffy bersama kru Topi Jerami singgah di Loguetown, tempat eksekusi Raja Bajak Laut Gol D. Roger.
Musim kedua ini akan mengadaptasi saga ikonis dari materi orisinal karya Eiichiro Oda, dimulai dari persinggahan di Loguetown hingga perjalanan menuju Kerajaan Alabasta.
Kenali daftar pemeran baru One Piece Live Action Season 2 mulai dari Joe Manganiello sebagai Crocodile hingga Lera Abova sebagai Nico Robin.
One Piece Live Action Season 2 dijadwalkan rilis secara global pada 10 Maret 2026 eksklusif di platform streaming Netflix.
Musim kedua ini mengusung tajuk resmi "One Piece: Into the Grand Line". Cerita akan dimulai tepat setelah kejadian di Arlong Park, di mana Luffy dan krunya singgah di Loguetown
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved