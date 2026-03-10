Jam Tayang One Piece Live Action Season 2 di Netflix Indonesia dan Daftar Episode Lengkap

One Piece Live Action Season 2(Dok.IMDB)

Petualangan Monkey D. Luffy dan kru Topi Jerami berlanjut hari ini. Netflix secara resmi merilis One Piece Live Action Season 2 pada Selasa, 10 Maret 2026. Musim kedua ini sangat dinantikan setelah kesuksesan besar musim pertamanya pada 2023 lalu.

Jadwal Jam Tayang One Piece Live Action Season 2 di Indonesia

Bagi para penggemar di Indonesia, seluruh episode One Piece Live Action Season 2 dapat mulai dinikmati di platform Netflix pada pukul 15.00 WIB. Berbeda dengan serial televisi konvensional, Netflix langsung merilis seluruh episode sekaligus sehingga penonton bisa melakukan binge-watching.

Informasi Kunci: Musim ini terdiri dari 8 episode dengan total durasi sekitar 481 menit (sekitar 8 jam), sedikit lebih panjang dibandingkan musim pertama.

Daftar Episode dan Judul Arc

Berdasarkan informasi resmi, Season 2 tidak akan langsung mencakup Arc Alabasta. Musim ini akan fokus pada perjalanan awal di Grand Line yang dibagi ke dalam beberapa arc penting:

Episode 1: The Beginning of the End (Arc Loguetown)

The Beginning of the End (Arc Loguetown) Episode 2: Good Whale Hunting (Arc Reverse Mountain)

Good Whale Hunting (Arc Reverse Mountain) Episode 3: Whiskey Business (Arc Whiskey Peak)

Whiskey Business (Arc Whiskey Peak) Episode 4: Big Trouble in Little Garden (Arc Little Garden)

Big Trouble in Little Garden (Arc Little Garden) Episode 5: Wax On, Wax Off

Wax On, Wax Off Episode 6: Nami Deerest (Awal Arc Drum Island)

Nami Deerest (Awal Arc Drum Island) Episode 7: Reindeer Shames

Reindeer Shames Episode 8: Deer and Loathing in Drum Kingdom (Konklusi Drum Island)

Mengapa Tidak Ada Arc Alabasta?

Kreator asli One Piece, Eiichiro Oda, telah mengonfirmasi bahwa narasi di Grand Line sangat padat. Untuk menjaga kualitas cerita dan pengembangan karakter seperti Tony Tony Chopper dan Vivi, Netflix memutuskan untuk membagi saga Alabasta menjadi dua musim. Pertempuran besar melawan Crocodile di Kerajaan Alabasta dipastikan baru akan muncul di Season 3 yang kabarnya sudah dalam tahap produksi.

Pastikan Anda menonton melalui link resmi di aplikasi atau situs Netflix untuk mendukung keberlanjutan serial ini. (H-4)