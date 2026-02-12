Daftar Karakter Baru yang akan Muncul di One Piece Season 2

Berikut(Doc IMDB)

KESUKSESAN besar musim pertama One Piece Live Action di Netflix telah membuka jalan bagi petualangan yang lebih luas di Grand Line. Memasuki tahun 2026, antusiasme penggemar mencapai puncaknya menjelang perilisan musim kedua yang bertajuk One Piece: Into the Grand Line.

Musim ini tidak hanya menjanjikan efek visual yang lebih ambisius, tetapi juga memperkenalkan deretan karakter ikonik yang selama ini hanya bisa kita saksikan dalam versi manga dan anime. Dari dokter rusa yang menggemaskan hingga pemimpin organisasi kriminal rahasia, berikut adalah daftar lengkap karakter baru dan alur cerita yang akan diadaptasi.

Alur Cerita One Piece Season 2: Menuju Gerbang Grand Line

Berdasarkan konfirmasi resmi, One Piece Live Action Season 2 akan mengadaptasi perjalanan kru Topi Jerami mulai dari Loguetown hingga Drum Island. Ini merupakan bagian pertama dari Saga Alabasta yang legendaris.

Cerita akan dibuka di Loguetown, tempat eksekusi Raja Bajak Laut Gold Roger, di mana Luffy akan berhadapan dengan Kapten Smoker. Setelah itu, mereka akan mendaki Reverse Mountain untuk masuk ke Grand Line, bertemu dengan paus raksasa Laboon, dan mulai dikejar oleh organisasi rahasia Baroque Works melalui Whiskey Peak dan Little Garden. Puncak emosional musim ini diprediksi berada di Drum Island, tempat mereka mencari dokter untuk Nami yang jatuh sakit.

Daftar Karakter Baru dan Pemerannya

Berikut adalah daftar aktor dan aktris yang resmi bergabung dalam semesta One Piece Netflix:

1. Tony Tony Chopper (Mikaela Hoover & Ikue Otani)

Karakter yang paling dinantikan adalah Tony Tony Chopper. Netflix menggunakan teknologi CGI canggih untuk menghidupkan dokter kru Topi Jerami ini. Aktris Mikaela Hoover dipercaya melakukan motion capture dan pengisian suara versi bahasa Inggris, sementara pengisi suara aslinya, Ikue Otani, kembali mengisi suara versi Jepang.

2. Sir Crocodile / Mr. 0 (Joe Manganiello)

Antagonis utama yang membayangi musim ini adalah Sir Crocodile. Aktor Joe Manganiello (dikenal lewat True Blood dan Justice League) terpilih memerankan pemimpin Baroque Works yang dingin dan karismatik ini. Kehadirannya dipastikan akan memberikan ancaman serius bagi Luffy.

3. Nico Robin / Miss All Sunday (Lera Abova)

Aktris asal Rusia, Lera Abova, akan memerankan Nico Robin. Di musim ini, ia diperkenalkan sebagai tangan kanan Crocodile dengan kode nama Miss All Sunday. Aura misterius Abova dinilai sangat cocok untuk karakter arkeolog yang memiliki masa lalu kelam ini.

4. Nefertari Vivi / Miss Wednesday (Charithra Chandran)

Bintang Bridgerton, Charithra Chandran, akan memerankan Putri Vivi. Ia awalnya muncul sebagai agen Baroque Works sebelum akhirnya meminta bantuan kru Topi Jerami untuk menyelamatkan kerajaannya, Alabasta.

5. Kapten Smoker dan Tashigi

Kapten Smoker akan diperankan oleh Callum Kerr, sementara asistennya yang ahli pedang, Tashigi, diperankan oleh Julia Rehwald. Keduanya akan menjadi pengejar utama Luffy sejak dari Loguetown.

6. Dr. Kureha dan Dr. Hiriluk

Dua sosok mentor Chopper di Drum Island juga telah dikonfirmasi. Aktris legendaris Katey Sagal memerankan Dr. Kureha, sementara Mark Harelik memerankan Dr. Hiriluk yang eksentrik namun inspiratif.

Tabel Ringkasan Pemeran Baru One Piece Season 2 Karakter Pemeran (Aktor/Aktris) Tony Tony Chopper Mikaela Hoover (Mo-Cap/Voice) Sir Crocodile Joe Manganiello Nico Robin Lera Abova Putri Vivi Charithra Chandran Smoker Callum Kerr

Netflix telah mengonfirmasi bahwa One Piece Season 2 akan tayang perdana pada 10 Maret 2026 dengan total 8 episode yang dirilis sekaligus. Meskipun Ace merupakan karakter kunci di Saga Alabasta, rumor kuat menyebutkan bahwa ia baru akan muncul secara penuh di akhir musim kedua atau awal musim ketiga. Aktor Xolo Maridueña santer dikaitkan dengan peran ini.

Showrunner Matt Owens memastikan Chopper tidak akan terlihat seperti "manusia berkostum", melainkan menggunakan perpaduan praktis dan CGI untuk menjaga keaslian desain aslinya yang menggemaskan namun tetap realistis.

Dengan jajaran pemeran kelas atas dan komitmen Eiichiro Oda dalam proses produksi, One Piece Season 2 diprediksi akan kembali memecahkan rekor streaming global di tahun 2026. (Z-4)