Cara Nonton One Piece Live Action Season 2 Lengkap Subtitle Indonesia

SETELAH kesuksesan besar pada musim pertamanya, petualangan Monkey D. Luffy dan kru Bajak Laut Topi Jerami berlanjut di One Piece Live Action Season 2. Bagi Anda para penggemar yang sudah tidak sabar menantikan aksi Iñaki Godoy dan kawan-kawan menuju Grand Line, artikel ini akan mengulas secara mendalam cara nonton resmi dengan subtitle Indonesia beserta bocoran alur ceritanya.
One Piece Live Action Season 2 dijadwalkan rilis secara global pada 10 Maret 2026 eksklusif di platform streaming Netflix.
Untuk menikmati serial ini dengan kualitas terbaik dan legal, satu-satunya platform resmi yang menyediakannya adalah Netflix. Berikut adalah langkah-langkah untuk menontonnya:
Hindari menonton melalui situs ilegal karena selain melanggar hak cipta, situs tersebut seringkali mengandung malware yang berbahaya bagi perangkat Anda.
Musim kedua ini akan mengambil tajuk "Into the Grand Line". Cerita akan dimulai tepat setelah Luffy berhasil mengalahkan Arlong dan memulai pelayaran menuju lautan paling berbahaya di dunia.
Kisah dibuka di Loguetown, tempat eksekusi Raja Bajak Laut, Gol D. Roger. Di sini, Luffy akan berhadapan dengan Kapten Smoker, seorang perwira Angkatan Laut tangguh yang memiliki kekuatan buah iblis asap (Moku Moku no Mi). Selain itu, Zoro akan bertemu dengan Tashigi, yang memiliki kemiripan wajah dengan teman masa kecilnya.
Setelah lolos dari kejaran Smoker, kru Topi Jerami harus mendaki air terjun raksasa di Reverse Mountain. Di sinilah mereka bertemu dengan Laboon, paus raksasa yang setia, serta Crocus, penjaga mercusuar yang menyimpan banyak rahasia tentang masa lalu.
Intrik mulai memanas saat Luffy dkk bersinggungan dengan organisasi kriminal misterius bernama Baroque Works. Mereka akan bertemu dengan Miss Wednesday (Putri Vivi) dan memulai perjalanan untuk menyelamatkan Kerajaan Arabasta. Di Little Garden, penonton akan disuguhkan pertempuran epik antara dua raksasa, Dorry dan Brogy.
Salah satu momen yang paling dinantikan adalah kemunculan Tony Tony Chopper, rusa kutub yang akan menjadi dokter kapal mereka. Di pulau bersalju ini, Luffy harus berjuang menyelamatkan Nami yang jatuh sakit sambil menghadapi tirani Raja Wapol.
|Karakter
|Pemeran
|Peran
|Tony Tony Chopper
|Mikaela Hoover (Voice)
|Dokter Kapal
|Nico Robin
|Lera Abova
|Miss All Sunday
|Sir Crocodile
|Joe Manganiello
|Pemimpin Baroque Works
|Nefertari Vivi
|Charithra Chandran
|Putri Arabasta
One Piece Live Action Season 2 menjanjikan petualangan yang lebih luas, emosional, dan penuh aksi dibandingkan musim sebelumnya. Dengan bergabungnya karakter ikonik seperti Chopper dan Vivi, serta ancaman dari Baroque Works, musim ini menjadi tontonan wajib di tahun 2026. Pastikan Anda menontonnya secara legal di Netflix untuk mendukung keberlanjutan serial ini! (Z-4)
Musim kedua ini mengusung tajuk resmi "One Piece: Into the Grand Line". Cerita akan dimulai tepat setelah kejadian di Arlong Park, di mana Luffy dan krunya singgah di Loguetown
Musim ini tidak hanya menjanjikan efek visual yang lebih ambisius, tetapi juga memperkenalkan deretan karakter ikonik yang selama ini hanya bisa kita saksikan dalam versi manga dan anime.
Musim ini tidak hanya menjanjikan efek visual yang lebih ambisius, tetapi juga memperkenalkan deretan karakter ikonik yang selama ini hanya bisa kita saksikan dalam versi manga dan anime.
