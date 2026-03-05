Kisah Perjalanan Oden di One Piece, Jadi Kru Bajak Laut Shirohige dan Gol D Roger

Kozuki Oden(Doc IMDB)

DALAM sejarah One Piece, tidak banyak karakter yang memiliki pengaruh sebesar Kozuki Oden. Ia adalah samurai legendaris dari Wano Kuni yang berhasil memikat hati dua bajak laut terbesar di dunia. Perjalanannya bukan sekadar petualangan biasa, melainkan misi pencarian kebenaran tentang sejarah dunia yang hilang.

Mengapa Oden Memutuskan Berlayar Jadi Bajak Laut?

Alasan mendasar Oden menjadi bajak laut adalah ketidakpuasannya terhadap kebijakan isolasi Wano Kuni. Oden merasa bahwa Wano terlalu sempit untuk jiwanya yang liar. Ia memiliki impian untuk melihat dunia yang luas, merasakan petualangan di Grand Line, dan memahami mengapa negaranya harus ditutup dari dunia luar.

Keinginannya begitu kuat hingga ia mencoba kabur dari Wano sebanyak puluhan kali. Kesempatan emas itu akhirnya datang saat kapal Moby Dick milik Shirohige terdampar di pelabuhan Kuri.

Baca juga : Apa Kekuatan Silvers Rayleigh? Tangan Kanan Raja Bajak Laut di One Piece

Menjadi Komandan Divisi Kedua Shirohige

Kozuki Oden bergabung dengan Bajak Laut Shirohige setelah melewati ujian ketahanan yang ekstrem. Selama masa pelayarannya, Oden tidak dianggap sebagai bawahan, melainkan sebagai saudara oleh Edward Newgate. Di sinilah Oden pertama kali merasakan kebebasan sejati dan mulai dikenal oleh dunia sebagai bajak laut yang tangguh.

Selama bertahun-tahun, Oden menikmati kehidupan sebagai bajak laut, bertarung dengan berbagai musuh kuat, dan membangun reputasi yang membuat Pemerintah Dunia mulai waspada terhadap sosoknya.

Bergabung dengan Gol D. Roger dan Menemukan Laugh Tale

Titik balik terbesar dalam hidup Oden terjadi saat ia bertemu dengan Gol D. Roger. Sang calon Raja Bajak Laut menyadari bahwa Oden memegang kunci penting untuk mencapai pulau terakhir, yaitu kemampuan membaca teks kuno di Poneglyph.

Dalam kesepakatan yang bersejarah, Roger meminjam Oden dari Shirohige untuk pelayaran terakhirnya selama satu tahun. Bersama kru Oro Jackson, Oden mengunjungi tempat-tempat ikonik seperti Skypiea, Water 7, hingga akhirnya mencapai Laugh Tale. Di sana, Oden bersama Roger mengetahui rahasia Void Century (Abad Kekosongan) dan Joy Boy.

Fakta Menarik Kozuki Oden:

Oden adalah satu-satunya pria yang mampu memberikan luka permanen pada tubuh Kaido menggunakan pedang Enma.

Ia menulis jurnal perjalanan yang kini menjadi incaran banyak pihak karena berisi rahasia Laugh Tale.

Oden dieksekusi dalam peristiwa "Legendary Hour" demi menyelamatkan para pengikutnya (Akazaya Nine).

Kisah perjalanan Oden di One Piece mengajarkan tentang arti kebebasan dan pengorbanan. Dari seorang samurai yang memberontak di Wano, ia bertransformasi menjadi sosok yang membantu mewujudkan gelar Raja Bajak Laut bagi Gol D. Roger. Meski hidupnya berakhir tragis, tekadnya untuk membuka perbatasan Wano tetap hidup melalui anak dan para pengikutnya. (Z-4)