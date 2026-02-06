Apa Kekuatan Silvers Rayleigh? Tangan Kanan Raja Bajak Laut di One Piece

Headline
DALAM semesta One Piece, nama Silvers Rayleigh bukan sekadar legenda usang. Dikenal sebagai "Raja Kegelapan" (Mei-O), ia adalah sosok yang membuktikan bahwa kekuatan murni tanpa Buah Iblis mampu mengguncang tatanan dunia. Sebagai tangan kanan Gol D. Roger, Rayleigh memiliki otoritas dan kemampuan yang membuat Laksamana Angkatan Laut sekalipun berpikir dua kali sebelum menyerangnya.
Perjalanan Rayleigh dimulai dengan cara yang sangat sederhana. Ia adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah kapal kecil curian setelah rumahnya terbakar habis. Di pelabuhan itulah ia bertemu dengan Gol D. Roger. Dengan gaya khasnya, Roger mengajak Rayleigh bergabung untuk "membalikkan dunia". Meskipun awalnya menolak, kegigihan Roger akhirnya menyatukan mereka sebagai duo pertama dari Bajak Laut Roger yang legendaris.
Bersama Roger, Rayleigh menjelajahi seluruh Grand Line, mencapai Laugh Tale, dan mengetahui rahasia Void Century. Setelah kru dibubarkan dan Roger dieksekusi, Rayleigh memilih hidup tenang sebagai tukang pelapis kapal di Kepulauan Sabaody.
Rayleigh adalah salah satu dari sedikit individu di dunia yang menguasai ketiga jenis Haki ke tingkat tertinggi. Tanpa ketergantungan pada Buah Iblis, Haki adalah sumber kekuatan utamanya.
Rayleigh memiliki Haki Raja yang sangat terkontrol. Ia mampu memingsankan ribuan musuh sekaligus tanpa melukai orang-orang di sekitarnya. Di era Final Saga, reputasi Haki Penakluknya terbukti mampu mengintimidasi Blackbeard di Amazon Lily, memaksa sang Yonko untuk mundur.
Rayleigh adalah guru yang memperkenalkan Luffy pada konsep "Ryou" atau Busoshoku tingkat lanjut. Ia mampu menggunakan teknik Internal Destruction, di mana ia mengalirkan Haki ke dalam tubuh lawan untuk menghancurkannya dari dalam.
Kemampuan pengamatannya memungkinkan Rayleigh merasakan kehadiran dan level kekuatan ribuan makhluk hidup di sebuah pulau secara instan. Refleksnya saat menahan serangan cahaya Kizaru menunjukkan level antisipasi yang luar biasa.
Rayleigh pernah berenang menyeberangi Calm Belt hanya dengan kekuatan fisik murni, membunuh Sea Kings dengan tangan kosong di sepanjang jalan.
Meskipun sudah berusia 78 tahun, Rayleigh tetap memiliki kondisi fisik yang luar biasa. Dalam hal berpedang, ia adalah seorang master. Ia mampu mengimbangi Laksamana Kizaru dalam duel satu lawan satu di Sabaody. Penguasaan Haki-nya yang sempurna menutupi fakta bahwa ia tidak menggunakan pedang kelas Saijo O Wazamono.
|Kategori Kekuatan
|Detail Kemampuan
|Haki
|Menguasai 3 jenis Haki tingkat lanjut (Advanced).
|Senjata
|Pedang standar berlapis Haki.
|Fisik
|Mampu berenang di Calm Belt dan melawan Sea King.
Silvers Rayleigh adalah representasi dari puncak kekuatan manusia di dunia One Piece. Meskipun ia menyebut dirinya sebagai "pensiunan", keberadaannya tetap menjadi penyeimbang kekuatan dunia. Dari seorang pencuri kapal hingga menjadi mentor bagi Luffy, perjalanan Rayleigh adalah bukti bahwa tekad dan latihan Haki yang disiplin dapat membawa seseorang melampaui batasan apa pun. (Z-4)
Alasan mendasar Oden menjadi bajak laut adalah ketidakpuasannya terhadap kebijakan isolasi Wano Kuni. Oden merasa bahwa Wano terlalu sempit untuk jiwanya yang liar.
Kekuatan Soru Soru no Mi sangat bergantung pada dominasi mental. Selama seseorang tidak takut kepada Big Mom, teknik pengambilan jiwanya tidak akan mempan
Chapter manga One Piece 1176 menghadirkan halaman warna spesial di bagian sampul. Ilustrasinya merupakan versi baru dari cover Volume 12, namun kali ini menampilkan seluruh kru
Kekuatan Big Mom tidak hanya terletak pada serangan langsung, tetapi juga pada ekosistem militer yang ia bangun melalui jiwanya sendiri.
Kaidou tidak menemukan buah ini secara tidak sengaja. Ia mendapatkannya melalui Big Mom (Charlotte Linlin) saat peristiwa bersejarah Insiden God Valley sekitar 38 tahun yang lalu.
Kembalinya One Piece musim semi ini menandai transisi besar dalam narasi anime garapan Eiichiro Oda tersebut.
