Daftar Nama Kru Bajak Laut Shanks, Salah Satu Yonkou Terkuat di One Piece

Headline
DALAM dunia One Piece yang dipenuhi oleh pengguna Buah Iblis yang eksotis, kelompok Bajak Laut Rambut Merah (Akagami no Kaizoku-dan) muncul sebagai anomali yang menakutkan. Dipimpin oleh Shanks, kelompok ini dikenal sebagai Yonkou dengan kru paling seimbang dan memiliki rata-rata nilai buronan (bounty) yang sangat tinggi.
Berbeda dengan kelompok Kaido atau Big Mom yang mengandalkan pasukan besar, Shanks hanya memiliki sedikit anggota inti (eksekutif), namun masing-masing dari mereka adalah monster di medan tempur. Keunggulan utama mereka terletak pada penguasaan Haki tingkat tinggi yang mampu menetralisir kekuatan Buah Iblis lawan.
Sebagai kapten, Shanks adalah salah satu karakter terkuat yang pernah ada. Ia tidak memiliki kekuatan Buah Iblis, namun ia adalah master dari ketiga jenis Haki tingkat lanjut.
Informasi Menarik
Shanks dikonfirmasi berasal dari keluarga bangsawan Figarland, yang menjelaskan mengapa ia memiliki pengaruh besar bahkan di mata Pemerintah Dunia.
Benn Beckman sering disebut sebagai orang dengan IQ tertinggi di East Blue. Keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat seorang Laksamana Angkatan Laut seperti Kizaru merasa terancam.
Meski memiliki postur tubuh yang besar, Lucky Roux adalah salah satu petarung tercepat di kru ini. Ia adalah orang pertama yang membunuh seseorang di awal seri One Piece.
Ayah dari Usopp ini menyandang gelar sebagai salah satu penembak jitu terbaik di dunia. Keakuratan tembakannya sudah melegenda di seluruh Grand Line.
|Nama Anggota
|Peran
|Kekuatan Utama
|Limejuice
|Combatant
|Tongkat Listrik & Pertarungan Udara
|Bonk Punch & Monster
|Musisi
|Serangan Kombinasi Manusia-Monyet
|Building Snake
|Navigator
|Dua Pedang & Akrobatik
|Hongo
|Dokter
|Ahli Medis & Pembongkar Senjata
|Howling Gab
|Combatant
|Raungan Sonik (Gelombang Suara)
Kekuatan kru Bajak Laut Shanks tidak terletak pada jumlah pasukan atau variasi Buah Iblis, melainkan pada kualitas individu dan penguasaan Haki yang absolut. Sebagai kelompok yang paling seimbang, mereka tetap menjadi ancaman terbesar bagi siapa pun yang ingin mencapai Laugh Tale di tahun 2026 ini. (Z-4)
Akar dari rasa hormat Shanks berawal dari masa mudanya sebagai kru magang di bawah kepemimpinan Gol D. Roger. Di kapal Oro Jackson, Shanks menyaksikan langsung rivalitas
Meskipun Shanks adalah sosok yang sangat dihormati, posisinya dalam daftar "harga kepala" tertinggi masih berada di bawah para legenda era lama.
