Daftar Nama Kru Bajak Laut Shanks, Salah Satu Yonkou Terkuat di One Piece

DALAM dunia One Piece yang dipenuhi oleh pengguna Buah Iblis yang eksotis, kelompok Bajak Laut Rambut Merah (Akagami no Kaizoku-dan) muncul sebagai anomali yang menakutkan. Dipimpin oleh Shanks, kelompok ini dikenal sebagai Yonkou dengan kru paling seimbang dan memiliki rata-rata nilai buronan (bounty) yang sangat tinggi.

Berbeda dengan kelompok Kaido atau Big Mom yang mengandalkan pasukan besar, Shanks hanya memiliki sedikit anggota inti (eksekutif), namun masing-masing dari mereka adalah monster di medan tempur. Keunggulan utama mereka terletak pada penguasaan Haki tingkat tinggi yang mampu menetralisir kekuatan Buah Iblis lawan.

1. Shanks (Kapten - Si Rambut Merah)

Sebagai kapten, Shanks adalah salah satu karakter terkuat yang pernah ada. Ia tidak memiliki kekuatan Buah Iblis, namun ia adalah master dari ketiga jenis Haki tingkat lanjut.

Killer of Observation Haki: Shanks memiliki kemampuan unik untuk mencegah lawannya melihat masa depan dengan Kenbunshoku Haki.

Informasi Menarik

Shanks dikonfirmasi berasal dari keluarga bangsawan Figarland, yang menjelaskan mengapa ia memiliki pengaruh besar bahkan di mata Pemerintah Dunia.

2. Benn Beckman (Wakil Kapten)

Benn Beckman sering disebut sebagai orang dengan IQ tertinggi di East Blue. Keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat seorang Laksamana Angkatan Laut seperti Kizaru merasa terancam.

Haki-Infused Bullets: Ia melapisi peluru senapannya dengan Busoshoku Haki yang sangat kuat, membuat tembakannya mematikan bagi pengguna logia sekalipun.

3. Lucky Roux (Combatant)

Meski memiliki postur tubuh yang besar, Lucky Roux adalah salah satu petarung tercepat di kru ini. Ia adalah orang pertama yang membunuh seseorang di awal seri One Piece.

Self-Bowling Attack: Teknik menyerang dengan menggulung tubuh dan meluncur dengan kecepatan tinggi menggunakan otot kaki yang masif.

4. Yasopp (Sniper)

Ayah dari Usopp ini menyandang gelar sebagai salah satu penembak jitu terbaik di dunia. Keakuratan tembakannya sudah melegenda di seluruh Grand Line.

Advanced Kenbunshoku Haki: Yasopp mampu melihat masa depan (Future Sight) secara konsisten, memungkinkannya menembak target yang bergerak sangat cepat.

Daftar Eksekutif Bajak Laut Rambut Merah Lainnya

Nama Anggota Peran Kekuatan Utama Limejuice Combatant Tongkat Listrik & Pertarungan Udara Bonk Punch & Monster Musisi Serangan Kombinasi Manusia-Monyet Building Snake Navigator Dua Pedang & Akrobatik Hongo Dokter Ahli Medis & Pembongkar Senjata Howling Gab Combatant Raungan Sonik (Gelombang Suara)

Kekuatan kru Bajak Laut Shanks tidak terletak pada jumlah pasukan atau variasi Buah Iblis, melainkan pada kualitas individu dan penguasaan Haki yang absolut. Sebagai kelompok yang paling seimbang, mereka tetap menjadi ancaman terbesar bagi siapa pun yang ingin mencapai Laugh Tale di tahun 2026 ini. (Z-4)