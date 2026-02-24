Ini Alasan Shanks Menghormati Shirohige di One Piece

Shanks dan Shirohige(Doc IMDB)

DALAM dunia bajak laut One Piece yang kejam, rasa hormat antar pesaing adalah hal yang langka. Namun, hubungan antara Shanks dan Edward Newgate (Shirohige) menjadi pengecualian yang menarik. Meski keduanya menyandang gelar Yonko dan memiliki kekuatan yang mampu mengguncang dunia, Shanks selalu menunjukkan sikap yang sangat sopan dan penuh respek terhadap Shirohige.

Koneksi Masa Lalu dengan Gol D. Roger

Akar dari rasa hormat Shanks berawal dari masa mudanya sebagai kru magang di bawah kepemimpinan Gol D. Roger. Di kapal Oro Jackson, Shanks menyaksikan langsung rivalitas legendaris antara kaptennya dan Shirohige. Bagi Shanks, Shirohige adalah sosok "pilar" yang tersisa dari era lama yang sangat ia cintai.

Shirohige bukan hanya sekadar rival bagi Roger; mereka adalah sahabat yang saling menghargai. Shanks tumbuh dengan melihat bahwa kekuatan besar tidak harus selalu digunakan untuk menindas, tetapi bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan dunia, sebuah prinsip yang juga dipegang teguh oleh Shirohige.

Baca juga : Daftar Nama Kru Bajak Laut Shanks, Salah Satu Yonkou Terkuat di One Piece

Pertemuan Shanks dan Shirohige di kapal Moby Dick (Chapter 434) menunjukkan betapa besarnya pengaruh Haki mereka, di mana bentrokan senjata keduanya mampu membelah awan di langit.

Simbol Era yang Harus Dijaga

Shanks memahami bahwa Shirohige adalah sosok yang menjaga stabilitas di New World. Dengan banyaknya wilayah di bawah perlindungan Shirohige, dunia relatif lebih aman dari kekacauan bajak laut liar. Shanks menghormati Shirohige karena perannya sebagai "penjaga gerbang" era baru, memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa melangkah lebih jauh.

Peringatan Tentang Blackbeard dan Nasib Ace

Rasa hormat Shanks juga dibuktikan dengan keberaniannya mendatangi Shirohige secara langsung untuk memperingatkan bahaya Marshall D. Teach (Blackbeard). Shanks tahu betapa Shirohige sangat mencintai "anak-anaknya", dan ia tidak ingin Shirohige jatuh ke dalam jebakan yang bisa menghancurkan krunya. Meski Shirohige menolak saran tersebut karena harga dirinya, Shanks tetap menghormati keputusan sang legenda tanpa rasa dendam.

Baca juga : 9 Karakter One Piece dengan Bounty Tertinggi, Ternyata Bukan Shakns

Penghormatan Terakhir di Marineford

Momen paling mengharukan yang menunjukkan rasa hormat Shanks adalah saat ia tiba di Marineford untuk mengakhiri perang. Shanks tidak datang untuk mengambil keuntungan dari kekalahan Shirohige. Sebaliknya, ia menantang siapa pun yang ingin melanjutkan perang dan meminta agar jasad Shirohige serta Ace diserahkan kepadanya.

Shanks memastikan bahwa "Manusia Terkuat di Dunia" itu mendapatkan pemakaman yang layak dan terhormat di sebuah pulau terpencil, jauh dari jangkauan Angkatan Laut yang ingin menjadikannya simbol propaganda. Tindakan ini menegaskan bahwa bagi Shanks, Shirohige adalah sosok pahlawan yang warisannya harus dijaga selamanya.

Apakah Shirohige tahu asal-usul Shanks dari God Valley?

Dalam pertemuan mereka, Shirohige sempat menyebutkan bahwa luka di tubuhnya terasa sakit saat melihat wajah Shanks. Banyak teori penggemar mengaitkan hal ini dengan luka yang didapat Shirohige dari Saint Figarland Garling saat insiden God Valley, yang diduga kuat sebagai ayah atau kerabat dekat Shanks.

Mengapa Shanks tidak membantu Shirohige di Marineford lebih awal?

Shanks sebenarnya berniat datang lebih awal, namun ia harus mencegat Kaido yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menyerang Shirohige dari belakang. Tindakan Shanks mencegat Kaido sebenarnya adalah bentuk bantuan tidak langsung agar Shirohige bisa fokus di Marineford. (Z-4)