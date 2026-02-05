Apa Kekuatan Shanks? Karakter Misterius dan Kuat di One Piece, Berikut Asal-usulnya

Akagami no Shanks(Doc IMDB)

DI jagat One Piece, nama Akagami no Shanks selalu memicu rasa penasaran sekaligus hormat. Meskipun jarang tampil dalam pertempuran besar dibandingkan karakter utama lainnya, setiap kemunculannya selalu membawa dampak signifikan pada peta kekuatan dunia. Sebagai satu-satunya Yonko yang tidak memiliki kekuatan Buah Iblis, banyak penggemar bertanya-tanya: apa sebenarnya kekuatan Shanks?

Asal-Usul Shanks: Rahasia Darah Bangsawan Figarland

Selama puluhan tahun, latar belakang Shanks diselimuti misteri. Namun, memasuki Final Saga, terungkap bahwa Shanks memiliki keterkaitan erat dengan kaum Naga Langit (Celestial Dragon). Shanks ditemukan oleh Gol D. Roger di dalam peti harta karun pasca insiden God Valley 38 tahun silam.

Informasi terbaru mengonfirmasi bahwa Shanks adalah anggota dari keluarga Figarland, salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh di Mary Geoise. Ayahnya diduga kuat adalah Saint Garling Figarland, pemimpin tertinggi dari Holy Knights (Ksatria Suci). Latar belakang inilah yang menjelaskan mengapa Shanks memiliki akses khusus untuk menemui Gorosei di Kastil Pangea.

Daftar Kekuatan Shanks: Sang Penguasa Haki

Tanpa Buah Iblis, Shanks mengandalkan penguasaan Haki pada level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Berikut adalah rincian kekuatannya:

1. Haoshoku Haki (Conqueror's Haki) Tingkat Tinggi

Shanks adalah pengguna Haoshoku Haki paling dominan saat ini. Ia mampu memancarkan Haki dalam jarak yang sangat jauh. Haoshoku miliknya tidak hanya menjatuhkan lawan bermental lemah, tetapi juga mampu merusak objek fisik di sekitarnya, seperti yang terlihat saat ia mengunjungi kapal Shirohige.

2. Kenbunshoku Haki (Observation Haki): Pembunuh Haki Observasi

Kekuatan unik Shanks adalah kemampuannya untuk melihat masa depan (Future Sight) hingga lebih dari 10 detik. Lebih dari itu, ia dijuluki sebagai "Pembunuh Haki Observasi" karena ia mampu mengontrol auranya sendiri sehingga lawan tidak bisa melihat masa depan saat bertarung dengannya.

3. Teknik Pedang Gryphon dan Kamusari

Shanks menggunakan pedang legendaris bernama Gryphon. Gaya bertarungnya sangat mirip dengan mentornya, Gol D. Roger. Salah satu teknik terkuatnya adalah Kamusari (Divine Departure), sebuah tebasan Haki yang mampu mengalahkan musuh level tinggi hanya dalam satu serangan tunggal.

Shanks tidak pernah memakan Buah Iblis. Kekuatannya murni berasal dari latihan fisik, teknik berpedang, dan penguasaan Haki yang mencapai batas maksimal manusia.

Profil Kru Bajak Laut Rambut Merah (Red Hair Pirates)

Salah satu alasan mengapa Shanks sangat ditakuti adalah karena krunya dikenal sebagai kelompok yang paling seimbang. Berikut adalah para eksekutif kuncinya:

Nama Anggota Peran & Keahlian Benn Beckman Wakil Kapten, IQ Tinggi, Ahli Senjata Api. Lucky Roux Combatant, Kecepatan Luar Biasa. Yasopp Sniper Utama, Haki Observasi Tajam.

Kekuatan Shanks bukan hanya terletak pada pedang atau Hakinya, tetapi pada karisma dan pengaruhnya yang mampu menjaga stabilitas dunia One Piece. Dengan terungkapnya silsilah Figarland, peran Shanks di masa depan diprediksi akan menjadi kunci utama dalam pertempuran melawan Imu-sama dan Pemerintah Dunia. (Z-4)