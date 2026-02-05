Urutan Nonton One Piece the Movie Lengkap dari Awal sampai Akhir

One Piece the Movie RED(Doc IMDB)

MEMASUKI tahun 2026, dunia One Piece semakin luas dengan kabar terbaru mengenai proyek film ke-16 yang sempat disinggung Eiichiro Oda pada Jump Festa lalu. Bagi penggemar baru maupun lama, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy di layar lebar bisa menjadi tantangan tersendiri karena jumlahnya yang mencapai 15 film.

Agar pengalaman menonton Anda lebih maksimal dan tidak terkena spoiler dari cerita utamanya, sangat penting untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menonton setiap film di sela-sela ribuan episode animenya. Berikut adalah urutan lengkap nonton One Piece the Movie beserta sinopsisnya.

Daftar Urutan Nonton One Piece Movie Sesuai Timeline

1. One Piece: The Movie (2000)

Waktu Tonton: Setelah Episode 18.

Film pertama ini membawa kita kembali ke masa awal kru Topi Jerami (Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp). Mereka berhadapan dengan Kapten El Drago yang rakus akan emas dan mencari harta karun legendaris milik Kapten Woonan. Film ini masih menggunakan gaya animasi klasik yang sangat nostalgia bagi para penggemar era awal.

2. Clockwork Island Adventure (2001)

Waktu Tonton: Setelah Episode 53.

Kru Topi Jerami kehilangan kapal Going Merry yang dicuri oleh pencuri bersaudara. Mereka harus menuju Pulau Clockwork untuk merebut kembali kapal mereka dan menyelamatkan Nami yang diculik untuk dinikahi oleh pemimpin bajak laut di sana.

3. Chopper's Kingdom on the Island of Strange Animals (2002)

Waktu Tonton: Setelah Episode 102.

Fokus pada anggota baru, Tony Tony Chopper. Saat tiba di Pulau Crown, Chopper secara tidak sengaja dianggap sebagai raja baru oleh hewan-hewan di sana. Kru harus melindungi pulau tersebut dari pemburu harta karun yang mengincar tanduk legendaris.

4. Dead End Adventure (2003)

Waktu Tonton: Setelah Episode 130.

Kru Topi Jerami yang sedang krisis keuangan mengikuti perlombaan rahasia antar bajak laut bernama Dead End Competition. Namun, mereka harus berhadapan dengan mantan Marinir kuat, Gasparde, yang memiliki kekuatan buah iblis Ame Ame no Mi.

5. The Cursed Holy Sword (2004)

Waktu Tonton: Setelah Episode 143.

Film ini berfokus pada masa lalu Roronoa Zoro. Saat berada di Pulau Asuka, Zoro bertemu dengan teman masa kecilnya, Saga, yang kini terpengaruh oleh pedang terkutuk Shichiseiken.

6. Baron Omatsuri and the Secret Island (2005)

Waktu Tonton: Setelah Episode 224.

Disutradarai oleh Mamoru Hosoda, film ini memiliki atmosfer yang lebih gelap. Kru Topi Jerami diundang ke sebuah pulau rekreasi oleh Baron Omatsuri, namun mereka harus melewati tantangan aneh yang perlahan memecah belah persahabatan mereka.

7. Giant Mecha Soldier of Karakuri Castle (2006)

Waktu Tonton: Setelah Episode 228.

Petualangan mencari harta karun di Pulau Mecha. Luffy dan kawan-kawan harus memecahkan teka-teki kuno sambil menghadapi penemuan teknologi canggih dari Ratchet, sang penguasa pulau.

8. The Desert Princess and the Pirates: Adventures in Alabasta (2007)

Waktu Tonton: Setelah Episode 312.

Ini merupakan film retelling (penceritaan ulang) dari Arc Alabasta dengan kualitas animasi yang ditingkatkan. Fokusnya adalah perjuangan Putri Vivi dan kru Topi Jerami melawan Crocodile.

9. Episode of Chopper Plus: Bloom in Winter, Miracle Sakura (2008)

Waktu Tonton: Setelah Episode 325.

Versi alternatif dari pertemuan pertama dengan Chopper di Pulau Drum. Perbedaannya, di film ini Nico Robin dan Franky sudah bergabung, serta ada karakter musuh baru bernama Musshuru.

10. One Piece Film: Strong World (2009)

Waktu Tonton: Setelah Episode 381.

Film pertama yang naskahnya ditulis langsung oleh Eiichiro Oda. Menampilkan legenda bajak laut Shiki si Singa Emas yang menculik Nami. Ini adalah film "wajib" pertama bagi para kolektor informasi kanon.

11. One Piece 3D: Straw Hat Chase (2011)

Waktu Tonton: Setelah Episode 381.

Film pendek berdurasi 30 menit dengan animasi CGI 3D. Ceritanya sederhana: Luffy kehilangan topi jeraminya yang dicuri oleh seekor burung.

12. One Piece Film: Z (2012)

Waktu Tonton: Setelah Episode 573.

Menceritakan mantan Admiral Marinir bernama Z yang ingin memusnahkan seluruh bajak laut dengan menghancurkan End Point di Dunia Baru.

13. One Piece Film: Gold (2016)

Waktu Tonton: Setelah Episode 750.

Berlatar di Gran Tesoro, sebuah kapal kasino raksasa. Luffy harus berhadapan dengan Gild Tesoro, orang terkaya di dunia yang mampu memanipulasi emas.

14. One Piece: Stampede (2019)

Waktu Tonton: Setelah Episode 896.

Sebuah perayaan besar karena menampilkan hampir semua karakter populer. Mereka memperebutkan harta karun milik Gol D. Roger dan menghadapi Douglas Bullet.

15. One Piece Film: Red (2022)

Waktu Tonton: Setelah Episode 1030.

Film musikal yang memperkenalkan Uta, penyanyi terkenal yang ternyata adalah anak dari Akagami no Shanks. Film ini memberikan petunjuk penting mengenai masa lalu Shanks.

One Piece Movie 16 (Teaser 2026)

Pada Jump Festa 2026, Oda-sensei memberikan sinyal bahwa film ke-16 sedang dalam tahap pengembangan awal. Meskipun belum ada judul resmi, spekulasi penggemar mengarah pada cerita yang melibatkan rahasia besar di Elbaph atau masa lalu Joy Boy. (Z-4)