Ini Hubungan Yasopp dan Usopp di One Piece

DALAM semesta One Piece, hubungan keluarga sering kali menjadi bumbu emosional yang menggerakkan alur cerita. Salah satu yang paling menarik perhatian penggemar adalah ikatan antara Yasopp, sang eksekutif di Bajak Laut Rambut Merah, dan putranya, Usopp, penembak jitu andalan Bajak Laut Topi Jerami.

Meskipun terpisah sejak Usopp masih kecil, keduanya memiliki benang merah yang kuat sebagai dua sniper terbaik di lautan. Bagaimana sebenarnya kisah mereka dan siapa yang lebih unggul dalam hal kekuatan? Berikut ulasan lengkapnya.

Kisah Yasopp dan Usopp: Antara Ambisi dan Kerinduan

Yasopp meninggalkan Desa Syrup saat Usopp masih balita untuk memenuhi panggilan Shanks si Rambut Merah. Keputusan ini sering memicu debat di kalangan fans karena Yasopp meninggalkan istrinya, Banchina, yang akhirnya meninggal karena sakit. Namun, menariknya, Usopp tidak pernah menaruh dendam.

Sebaliknya, Usopp sangat bangga memiliki ayah seorang "Prajurit Laut yang Berani". Kebohongan-kebohongan yang sering diucapkan Usopp saat kecil tentang "bajak laut datang" sebenarnya adalah bentuk harapannya agar sang ayah pulang. Motivasi terbesar Usopp melaut bersama Luffy adalah untuk bertemu ayahnya dan membuktikan keberaniannya.

Jabatan di Masing-masing Bajak Laut

Keduanya menduduki posisi krusial dalam struktur kru Yonko masing-masing:

Yasopp: Menjabat sebagai Senior Officer (Eksekutif) dan Sniper Utama di Bajak Laut Rambut Merah. Ia adalah salah satu dari tiga komandan terkuat Shanks bersama Benn Beckman dan Lucky Roux.

Menjabat sebagai dan di Bajak Laut Rambut Merah. Ia adalah salah satu dari tiga komandan terkuat Shanks bersama Benn Beckman dan Lucky Roux. Usopp: Menjabat sebagai Sniper di Bajak Laut Topi Jerami. Meskipun sering dianggap sebagai kru terlemah secara fisik, Usopp adalah sosok yang memberikan kemenangan krusial di momen genting, seperti saat melawan Perona atau Sugar.

Perbandingan Kekuatan dan Senjata

1. Yasopp (The Chaser) Yasopp dikenal karena akurasinya yang tidak manusiawi. Ia menggunakan senapan flintlock dan senapan panjang sebagai senjata utama. Keunggulan utamanya terletak pada Kenbunshoku Haki (Observation Haki) tingkat tinggi yang memungkinkannya melihat masa depan (Future Sight), bahkan melampaui kemampuan standar petarung New World lainnya. 2. Usopp (God Usopp) Berbeda dengan ayahnya, Usopp menggunakan ketapel bernama Kuro Kabuto. Ia memanfaatkan Pop Green benih tanaman dari Pulau Boin yang bisa berubah menjadi berbagai bentuk senjata organik. Usopp juga memiliki Haki Observasi yang memungkinkannya melihat aura musuh dari jarak berkilo-kilometer.

Pertanyaan yang paling sering muncul adalah kapan ayah dan anak ini akan bertemu. Hingga alur cerita terbaru di tahun 2026, Pulau Elbaf menjadi kandidat kuat tempat reuni mereka. Yasopp sempat terlihat gugup saat berada di dekat perairan Wano, menunjukkan bahwa meski ia bajak laut hebat, ia tetap memiliki sisi manusiawi sebagai seorang ayah yang merasa bersalah.

Hubungan Yasopp dan Usopp adalah cerminan dari tema "warisan tekad" di One Piece. Meski Yasopp bukan figur ayah yang hadir secara fisik, ia memberikan "darah sniper" dan impian besar kepada Usopp. Pertemuan mereka nantinya diprediksi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ajang pembuktian siapa penembak jitu terbaik di dunia. (Z-4)