Apa Hubungan Usopp dan Raksasa di One Piece? Ternyata tak hanya Teman

Usopp(Doc IMDB)

DUNIA One Piece selalu penuh dengan kejutan, namun salah satu hubungan paling emosional dan konsisten adalah ikatan antara Usopp, sang penembak jitu kru Topi Jerami, dengan ras raksasa dari Elbaph. Memasuki tahun 2026, di mana cerita manga One Piece telah mencapai puncak Arc Elbaph, kita akhirnya melihat bagaimana benih yang ditanam sejak awal cerita mulai berbuah manis.

Bagi Usopp, Elbaph bukan sekadar pulau; itu adalah destinasi impian yang mendefinisikan jati dirinya sebagai "Prajurit Laut yang Pemberani". Namun, tahukah Anda bahwa hubungan Usopp dengan para raksasa jauh lebih dalam daripada sekadar pertemanan biasa?

Hingga update terbaru Februari 2026, Usopp telah resmi diakui sebagai salah satu pahlawan besar di tanah Elbaph berkat jasa-jasanya di masa lalu.

Baca juga : Apa Kekuatan Usopp? Ternyata Punya Salah Satu Haki Terbaik di One Piece

Awal Mula di Little Garden: Guru dan Murid Spiritual

Pertemuan pertama Usopp dengan ras raksasa terjadi di Little Garden. Di sana, ia bertemu dengan dua kapten legendaris, Dorry dan Brogy, yang telah berduel selama lebih dari 100 tahun demi harga diri.

Usopp tidak hanya kagum pada kekuatan fisik mereka, tetapi pada prinsip "Pride of Elbaph". Di sinilah Usopp pertama kali menyadari bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan tetap berdiri tegak demi kehormatan meski nyawa taruhannya. Dorry dan Brogy secara tidak langsung menjadi mentor spiritual yang membentuk standar moral Usopp hingga saat ini.

Enies Lobby: Penyelamat Kebenaran bagi Oimo dan Kashi

Banyak penggemar melupakan momen krusial ini. Oimo dan Kashi adalah dua raksasa yang menjaga gerbang Enies Lobby selama 50 tahun karena ditipu oleh Pemerintah Dunia. Mereka percaya bahwa pemimpin mereka (Dorry dan Brogy) ditangkap dan akan dibebaskan jika mereka bekerja untuk Marinir.

Baca juga : Apa Saja Kekuatan Sanji? Berikut Perannya di Keluarga Vinsmoke One Piece

Usopp, dalam penyamarannya sebagai Sogeking, adalah orang yang memberitahu mereka kebenaran: bahwa pemimpin mereka masih bebas dan bertarung dengan gagah berani di Little Garden. Dengan kata-kata jujurnya, Usopp berhasil membalikkan loyalitas dua raksasa ini. Sejak saat itu, nama "Sogeking" menjadi legenda di kalangan raksasa yang kembali ke Elbaph.

Dressrosa: Kelahiran God Usopp dan Kesetiaan Hajrudin

Hubungan ini mencapai level baru di Arc Dressrosa. Saat Usopp berhasil mengalahkan Sugar dan membebaskan para mainan, salah satu orang pertama yang mengangkatnya ke udara sebagai pahlawan adalah Hajrudin, raksasa yang kelak menjadi kapten New Giant Warrior Pirates.

Hajrudin begitu menghormati Usopp sehingga ia memutuskan untuk bergabung dengan Armada Besar Topi Jerami (Straw Hat Grand Fleet). Ini berarti, secara hierarki bajak laut, salah satu faksi terkuat dari Elbaph kini berada di bawah perlindungan nama besar Usopp. Di Elbaph, Usopp tidak lagi dipandang sebagai manusia lemah, melainkan sosok "Tuhan" yang membawa kebebasan.

Karakter Raksasa Hubungan dengan Usopp Dorry & Brogy Mentor & Inspirasi Utama Oimo & Kashi Penyelamat & Teman Baik Hajrudin Bawahan (Grand Fleet) & Pengagum Pangeran Loki Aliansi Strategis (Arc 2026)

Arc Elbaph 2026: Sang Pahlawan yang Pulang

Dalam perkembangan terbaru di tahun 2026, Usopp akhirnya menginjakkan kaki di tanah Elbaph. Ternyata, cerita-cerita tentang keberanian Usopp (dan Sogeking) telah menyebar luas berkat Oimo, Kashi, dan Hajrudin.

Bahkan Pangeran Loki, sosok misterius dari Elbaph, menaruh perhatian khusus pada Usopp. Hubungan mereka kini berkembang menjadi aliansi politik dan militer. Usopp kini berperan sebagai jembatan antara manusia dan raksasa dalam menghadapi ancaman Pemerintah Dunia di Final Saga. (Z-4)