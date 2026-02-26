Apa Cita-cita Luffy di One Piece? Buat Seluruh Krunya Terkejut

Monkey D. Luffy(Doc IMDB)

SELAMA lebih dari dua dekade, penggemar One Piece mengenal Monkey D. Luffy dengan slogan ikoniknya: "Aku akan menjadi Raja Bajak Laut!" Namun, Eiichiro Oda memberikan kejutan besar pada Chapter 1060. Ternyata, menjadi Raja Bajak Laut hanyalah "syarat" bagi Luffy untuk mewujudkan cita-cita aslinya yang jauh lebih gila dan mustahil.

Momen Luffy Menceritakan Impiannya

Momen bersejarah ini terjadi di atas kapal Thousand Sunny setelah arc Wano selesai. Saat itu, kru Topi Jerami sedang berbincang mengenai berita terbaru di surat kabar, termasuk kabar mengenai Sabo dan Vivi. Di tengah suasana yang emosional, Luffy teringat akan janji masa kecilnya bersama Ace dan Sabo.

Luffy kemudian berdiri dan berkata kepada seluruh krunya, "Di akhir impianku, ada..." (Kalimat ini disensor oleh Oda dalam teks, namun diceritakan langsung kepada kru). Ini adalah kedua kalinya Luffy mengungkap hal ini; pertama kali adalah kepada Shanks, yang membuat sang Yonko tertawa hingga menangis.

Baca juga : Haki Apa Saja yang Dimiliki Luffy? Bisa Jadi Terkuat di One Piece

Impian Luffy ini diketahui sama persis dengan apa yang pernah diucapkan oleh Gol D. Roger, sang Raja Bajak Laut terdahulu, yang membuat Oden dan Shirohige terperangah.

Reaksi Kru Topi Jerami: Antara Tawa dan Air Mata

Reaksi para kru adalah bagian paling menarik. Oda menggambarkan ekspresi yang sangat beragam, mencerminkan kepribadian masing-masing saat mendengar impian "gila" sang kapten:

1. Reaksi yang Tertawa Terbahak-bahak

Brook & Franky: Keduanya tertawa sangat keras. Franky bahkan menyebut impian itu sebagai sesuatu yang "sangat luar biasa" (super). Sanji juga tertawa sambil merokok, seolah menganggap Luffy adalah orang paling konyol yang pernah ia temui.

Baca juga : Siapa Saja Saudara Luffy? Ternyata Orang Berpengaruh di One Piece

2. Reaksi yang Terkejut dan Tak Percaya

Nami & Zoro: Keduanya tampak melongo dan berkeringat dingin. Nami bahkan sempat bertanya apakah Luffy serius dengan ucapan tersebut. Usopp langsung berteriak bahwa impian tersebut "mustahil" dan tidak masuk akal secara logika.

3. Reaksi yang Kagum dan Haru

Chopper: Rusa kutub ini adalah yang paling emosional. Matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Jinbe merasa bahwa keputusannya bergabung dengan kru Luffy adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan, sementara Robin terdiam dengan ekspresi penuh misteri.

Hingga saat ini, pembaca belum mengetahui secara pasti apa kalimat yang diucapkan Luffy. Namun, banyak teori yang bermunculan di kalangan fans, seperti ingin mengadakan pesta terbesar di seluruh dunia atau menghancurkan batasan antar lautan. Yang pasti, impian ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan tingkat kebebasan tertinggi di dunia. (Z-4)