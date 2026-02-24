Shanks vs Kid: Bentrokan Bajak Laut Besar di One Piece

Shanks vs Kid(Doc IMDB)

DALAM dunia One Piece, pertemuan antara dua bajak laut besar sering kali berakhir dengan perubahan peta kekuatan dunia. Salah satu yang paling fenomenal adalah bentrokan antara Yonko Akagami no Shanks melawan Eustass "Captain" Kid di Pulau Elbaf. Pertarungan singkat namun destruktif ini menjadi bukti nyata mengapa Shanks disebut sebagai salah satu karakter terkuat yang masih aktif.

Penyebab Bentrokan: Dendam Lama dan Perburuan One Piece

Bentrokan ini tidak terjadi tanpa alasan. Ada dua faktor utama yang memicu kemarahan Shanks terhadap kelompok bajak laut dari South Blue tersebut:

Dendam Masa Lalu: Sebelum tiba di Wano, Kid pernah mencoba menantang armada Rambut Merah dan harus kehilangan lengan kirinya. Kid datang ke Elbaf dengan ambisi untuk membalas kekalahan tersebut.

Sebelum tiba di Wano, Kid pernah mencoba menantang armada Rambut Merah dan harus kehilangan lengan kirinya. Kid datang ke Elbaf dengan ambisi untuk membalas kekalahan tersebut. Perebutan Road Poneglyph: Sebagai bajak laut yang baru saja membantu menumbangkan Big Mom, Kid memiliki salinan Road Poneglyph. Shanks memberikan pilihan: serahkan Poneglyph dan pergi, atau bertarung. Kid memilih opsi kedua.

Lokasi Pertempuran: Perairan Pulau Elbaf

Pertempuran pecah di pesisir Pulau Elbaf, wilayah yang dikenal sebagai rumah para prajurit raksasa. Pulau ini berada di bawah perlindungan Shanks. Keagresifan Kid yang langsung menyiapkan serangan meriam besar "Damned Punk" ke arah armada sekutu Shanks memaksa sang Yonko untuk turun tangan secara pribadi guna mencegah jatuhnya korban jiwa di pihak sekutunya.

Berbeda dengan gaya bertarungnya yang biasanya santai, Shanks kali ini menggunakan Future Vision untuk melihat 10 detik ke masa depan. Ia melihat kehancuran total armadanya jika serangan Kid dibiarkan. Hal inilah yang memicu Shanks untuk mengakhiri pertarungan dalam satu detik.

Teknik Kamusari: Warisan Sang Raja Bajak Laut

Momen paling ikonik dalam bentrokan ini adalah saat Shanks menggunakan teknik Kamusari (Divine Departure). Teknik tebasan pedang ini merupakan jurus yang sama yang digunakan oleh Gol D. Roger. Kekuatan Haki yang luar biasa dari serangan ini tidak hanya menumbangkan Kid, tetapi juga Killer yang mencoba melindungi kaptennya.

Nasib Tragis: Daftar Korban dan Kehancuran Bajak Laut Kid

Bentrokan ini berakhir dengan kehancuran total pihak penantang. Berikut adalah detail kerugian yang dialami kelompok Kid:

Subjek Nasib Akhir Eustass Kid Tumbang seketika (K.O) akibat tebasan Kamusari. Killer Terkena efek samping serangan saat mencoba membantu Kid. Kapal Victoria Punk Dibelah menjadi dua oleh Dorry dan Brogy, lalu tenggelam. Road Poneglyph Diserahkan oleh kru Kid kepada pihak Shanks sebagai jaminan nyawa.

Narator One Piece secara eksplisit menyatakan bahwa pada hari itu, di pesisir Elbaf, kelompok Bajak Laut Kid yang dipimpin oleh pria dengan nilai buruan 3 miliar Belly telah dimusnahkan sepenuhnya.

Bentrokan Shanks vs Kid di Elbaf mengajarkan bahwa keberanian saja tidak cukup untuk menantang seorang Yonko di "Final Saga". Dengan hilangnya kelompok Kid dari peta persaingan, Shanks kini semakin dekat dengan takhta Raja Bajak Laut, membawa serta Road Poneglyph yang ia dapatkan dari tangan sang rival yang malang. (Z-4)