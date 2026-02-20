Apa Kekuatan Jewerly Bonney? Salah Satu Supernova di One Piece

Headline
JEWERLY Bonney, yang dikenal dengan julukan "The Big Eater", merupakan satu-satunya perempuan dalam kelompok Worst Generation atau Supernova. Awalnya dianggap sebagai karakter sampingan, peran Bonney meledak secara signifikan dalam saga terakhir One Piece. Kekuatannya yang mampu memanipulasi usia bukan sekadar trik visual, melainkan salah satu kemampuan paling unik dan misterius di dunia bajak laut.
Kekuatan utama Jewelry Bonney berasal dari buah iblis tipe Paramecia bernama Toshi Toshi no Mi (Age-Age Fruit). Kekuatan ini memberikan kendali penuh kepada penggunanya atas konsep waktu biologis.
Kekuatan ini memungkinkan Bonney untuk memanipulasi usia dirinya sendiri maupun orang lain hanya dengan sentuhan fisik. Menariknya, pada benda mati, efek ini bisa bersifat permanen, namun pada makhluk hidup, durasinya bergantung pada energi dan imajinasi Bonney.
Salah satu teknik paling mutakhir yang diperlihatkan adalah Distorted Future. Dengan teknik ini, Bonney bisa berubah menjadi versi masa depan apa pun yang bisa ia bayangkan. Jika ia membayangkan masa depan di mana ia menjadi sangat kuat, tubuhnya akan berubah mengikuti imajinasi tersebut.
Sebagai bagian dari generasi bajak laut yang paling ditakuti, nilai buronan Bonney mencerminkan tingkat ancaman yang ia berikan kepada Pemerintah Dunia. Berikut adalah perkembangan nilai buronannya:
|Periode
|Nilai Buronan (Belly)
|Awal Kemunculan (Sabaody)
|140.000.000
|Pasca Time-skip (Terbaru)
|320.000.000
Kenaikan nilai ini tidak hanya disebabkan oleh kekuatannya, tetapi juga karena pengetahuan rahasia yang ia miliki mengenai proyek Pacifista dan hubungannya dengan Bartholomew Kuma.
Berbeda dengan Monkey D. Luffy yang mengincar gelar Raja Bajak Laut, tujuan Jewelry Bonney jauh lebih personal. Ia melaut bukan demi harta, melainkan demi cinta kepada keluarganya.
Jewelry Bonney adalah karakter yang kompleks dengan kekuatan yang melampaui sekadar manipulasi fisik. Sebagai pemegang kekuatan Toshi Toshi no Mi, ia adalah simbol harapan dan masa depan yang bisa dibentuk sesuai keinginan. (Z-4)
