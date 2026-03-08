Jadwal One Piece Live Action Season 2, Segini Jumlah Episode yang akan Tayang

One Piece Live Action Season 2(Doc IMDB)

PETUALANGAN Monkey D. Luffy dan kelompok Bajak Laut Topi Jerami dalam versi nyata (live action) akhirnya berlanjut. Setelah sukses besar pada musim pertamanya, Netflix secara resmi mengumumkan jadwal tayang One Piece Live Action Season 2 yang sangat dinantikan oleh para "Nakama" di seluruh dunia.

Musim kedua ini menjanjikan skala produksi yang lebih besar, pengenalan karakter ikonik baru, hingga perjalanan menantang menuju lautan paling berbahaya, Grand Line.

Kapan One Piece Live Action Season 2 Tayang?

Netflix telah mengonfirmasi bahwa One Piece Live Action Season 2 akan tayang perdana pada Selasa, 10 Maret 2026. Berbeda dengan beberapa serial lain yang menggunakan sistem rilis mingguan, Netflix akan merilis seluruh episode musim kedua ini secara bersamaan sehingga penonton bisa langsung melakukan binge-watching.

Jumlah Episode One Piece Live Action Season 2

Sama seperti musim pertamanya, One Piece Live Action Season 2 akan terdiri dari 8 episode. Meskipun jumlah episodenya tetap sama, durasi per episode dilaporkan akan sedikit lebih panjang, dengan total durasi musim ini mencapai lebih dari 8 jam atau sekitar 481 menit.

Daftar Episode One Piece Season 2:

Episode 1: The Beginning of the End

Episode 2: Good Whale Hunting

Episode 3: Whiskey Business

Episode 4: Big Trouble in Little Garden

Episode 5: Wax On, Wax Off

Episode 6: Nami Deerest

Episode 7: Reindeer Shames

Episode 8: Deer and Loathing in Drum Kingdom

Bocoran Cerita: Petualangan ke Grand Line

Musim kedua ini mengusung tajuk resmi "One Piece: Into the Grand Line". Cerita akan dimulai tepat setelah kejadian di Arlong Park, di mana Luffy dan krunya singgah di Loguetown, kota tempat eksekusi Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Di sini, Luffy akan berhadapan dengan Kapten Smoker, seorang perwira Angkatan Laut yang memiliki kekuatan buah iblis asap.

Setelah melewati Loguetown, kru Topi Jerami akan mendaki Reverse Mountain untuk memasuki Grand Line. Dalam perjalanan ini, mereka akan bertemu dengan paus raksasa Laboon dan mulai bersinggungan dengan organisasi kriminal rahasia bernama Baroque Works.

Puncak dari Season 2 ini adalah Arc Drum Island, di mana kru mencari dokter untuk menyembuhkan Nami yang sakit parah. Di sinilah penonton akan diperkenalkan dengan karakter favorit penggemar, Tony Tony Chopper, rusa kutub yang akan menjadi dokter kapal mereka.

Berdasarkan konfirmasi dari sang kreator, Eiichiro Oda, musim kedua ini tidak akan mencakup Arc Alabasta. Cerita di musim ini akan berakhir di Drum Island, sementara konflik besar melawan Crocodile di Kerajaan Alabasta dipersiapkan sebagai sajian utama untuk Season 3 yang kabarnya sudah mulai diproduksi di Afrika Selatan.

Bagi para penggemar, pastikan Anda telah memperbarui langganan Netflix Anda untuk menyaksikan aksi Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp), dan Taz Skylar (Sanji) pada Maret mendatang. (Z-4)